Menú de ‘El torito’ para la cena de Navidad y Año Nuevo

El Centro de Sanciones Penitenciarias, Sanciones Administrativas y de Integración Social, más conocido como ‘El Torito’, dio a conocer su menú para la cena de Navidad y de Año Nuevo, el cual le darán a las personas que no pasen la prueba del alcoholímetro en la Ciudad de México.

Año con año, debido a que estas fechas son de celebración, las autoridades de la CDMX refuerzan sus esfuerzos para llevar a ‘El Torito’ a aquellas personas pasadas de copas que pueden poner en riesgo la vida de otros estando al volante.

Pero no todo es malo, si ese día eres detenido, no te desanimes, esto no será impedimento para disfrutar de una buena cena de Navidad o de Año Nuevo.

El 24 y la madrugada del 25, las personas en ‘El Torito’ tendrán una cena de tres tiempos, la cual incluye:



Sopa de Codito a la crema con piña y jamón. Pavo a la ciruela y Guajillo. Ensalada de manzana con pasas y nuez. Ponche

Por otra parte, para despedir este año, los desafortunados que sean detenido la noche del 31 y el 1 de enero cenarán:



Sopa de spaguetti a la crema con salchicha. Pavo a los tres chiles. Ensalada de manzana con durazno. Ponche.

Cada año, los Centros Penitenciarios de la Ciudad de México y los Centros de Sanciones Administrativas y de Integración Social preparan más de 20 mil porciones de cena de Navidad y de Año Nuevo para los internos de 13 centros penitenciarios, hogares para niños y adolescentes y la gente de ‘El Torito’, en sus más de 15 cocinas.

Por Navidad y Año Nuevo SSC aumenta puntos del ‘alcoholímetro’

Con motivo de las festividades de Navidad y Año Nuevo, la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) anunció que el ‘alcoholímetro’ operará 24 horas los siete días de la semana.

De igual forma, se triplicarán los puntos de revisión en toda la capital, esto para evitar accidentes por parte de aquellos conductores que manejen alcoholizados.