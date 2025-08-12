¿Te despertaron los rayos? Así fue la tormenta eléctrica que iluminó CDMX en la madrugada

Lluvias hoy: La madrugada de este martes 12 de agosto de 2025, los habitantes de la Ciudad de México (CDMX) fueron sorprendidos por una intensa tormenta eléctrica que iluminó el cielo capitalino con potentes rayos y truenos que retumbaron en distintos puntos de la capital del país.

Parte de este fenómeno quedó registrado en un impactante video en cámara lenta, captado desde la Torre Latinoamericana con vista hacia el oriente de la Ciudad de México. En las imágenes se pueden apreciar las descargas eléctricas de gran intensidad, acompañadas de un fuerte estruendo que, según reportes en redes sociales, despertó a cientos de personas durante la madrugada.

Ciudad de México iluminada por la tormenta eléctrica de esta madruga reflejada en los espejos qué ha generado la intensa lluvia ☔



Vía: @RaulGtzNR.pic.twitter.com/b5Ut8goVdY — Webcams de México (@webcamsdemexico) August 12, 2025

Tormenta eléctrica hoy en CDMX: En estas partes se sintió con mayor intensidad

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la intensa tormenta se originó por el ingreso de humedad desde el Golfo de México y el océano Pacífico, combinado con inestabilidad atmosférica. Se reportaron rayos y truenos principalmente en las alcaldías Iztapalapa, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Coyoacán y Tláhuac.

Usuarios en redes sociales compartieron videos y fotografías del cielo iluminado, acompañados de comentarios acerca de lo difícil que fue conciliar el sueño debido al estruendo de los truenos por la tormenta registrada durante la madrugada de hoy martes 12 de agosto en CDMX.

¡Impresionante! De este calibre estuvieron los #rayos esta madrugada en Ciudad de México #CDMX.

¿A ti te despertó la tormenta eléctrica?



Vista Oriente desde Torre Latino. Video cámara lenta

Para ver en vivo: https://t.co/qY8EhnNAwY pic.twitter.com/euRUTQvwRm — Webcams de México (@webcamsdemexico) August 12, 2025

Recomendaciones ante tormentas eléctricas

Evita refugiarte bajo árboles durante tormentas eléctricas



Desconecta aparatos electrónicos para prevenir daños



Mantente informado a través de canales oficiales de protección civil.



En la imagen de rayos más reciente se observa actividad eléctrica en la mayor parte de la ciudad.



La SGIRPC te recomienda:



Suspender actividades al aire libre.

No te refugies debajo de árboles ni estructuras de metal.

Evita bañarte o lavar trastes durante la tormenta, la… pic.twitter.com/c1ZE8OhnO9 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 12, 2025

Tormenta eléctrica en CDMX: Un espectáculo natural que impone respeto

Aunque la tormenta eléctrica fue visualmente espectacular, las autoridades recordaron que este tipo de fenómenos pueden ser peligrosos. En México, los rayos causan en promedio más de 100 muertes al año, según datos de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Aunque para algunos pueda representar un espectáculo inolvidable, para otros representó una noche de sustos y sobresaltos; Y tú, ¿pudiste dormir o fuiste de los que se asomaron a ver el cielo iluminado?

¿Habrá más tormentas eléctricas en los próximos días?

El SMN advierte que durante la semana continuarán las lluvias y actividad eléctrica en la capital, sobre todo por las tardes y noches, debido a la temporada de lluvias y ciclones.