Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

¿Te despertaron los rayos? Así fue la tormenta eléctrica que iluminó CDMX en la madrugada

Rayos y truenos de una tormenta eléctrica durante la madrugada de hoy martes 12 de agosto, inquietaron a los habitantes de CDMX mientras dormían.

Tormenta eléctrica sorprende a CDMX la madrugada de hoy 12 de agosto
Impresionante tormenta eléctrica sorprende a la CDMX mientras dormías: captan rayos en cámara lenta|“Gemini IA”
Notas
Tendencias
Escrito por: Arturo Engels
Compartir nota

Lluvias hoy: La madrugada de este martes 12 de agosto de 2025, los habitantes de la Ciudad de México (CDMX) fueron sorprendidos por una intensa tormenta eléctrica que iluminó el cielo capitalino con potentes rayos y truenos que retumbaron en distintos puntos de la capital del país.

Parte de este fenómeno quedó registrado en un impactante video en cámara lenta, captado desde la Torre Latinoamericana con vista hacia el oriente de la Ciudad de México. En las imágenes se pueden apreciar las descargas eléctricas de gran intensidad, acompañadas de un fuerte estruendo que, según reportes en redes sociales, despertó a cientos de personas durante la madrugada.

Tormenta eléctrica hoy en CDMX: En estas partes se sintió con mayor intensidad

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la intensa tormenta se originó por el ingreso de humedad desde el Golfo de México y el océano Pacífico, combinado con inestabilidad atmosférica. Se reportaron rayos y truenos principalmente en las alcaldías Iztapalapa, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Coyoacán y Tláhuac.

Usuarios en redes sociales compartieron videos y fotografías del cielo iluminado, acompañados de comentarios acerca de lo difícil que fue conciliar el sueño debido al estruendo de los truenos por la tormenta registrada durante la madrugada de hoy martes 12 de agosto en CDMX.

Recomendaciones ante tormentas eléctricas

  • Evita refugiarte bajo árboles durante tormentas eléctricas
  • Desconecta aparatos electrónicos para prevenir daños
  • Mantente informado a través de canales oficiales de protección civil.

Tormenta eléctrica en CDMX: Un espectáculo natural que impone respeto

Aunque la tormenta eléctrica fue visualmente espectacular, las autoridades recordaron que este tipo de fenómenos pueden ser peligrosos. En México, los rayos causan en promedio más de 100 muertes al año, según datos de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Aunque para algunos pueda representar un espectáculo inolvidable, para otros representó una noche de sustos y sobresaltos; Y tú, ¿pudiste dormir o fuiste de los que se asomaron a ver el cielo iluminado?

¿Habrá más tormentas eléctricas en los próximos días?

El SMN advierte que durante la semana continuarán las lluvias y actividad eléctrica en la capital, sobre todo por las tardes y noches, debido a la temporada de lluvias y ciclones.

CDMXClima en MéxicoDesastres naturalesRedes socialesVirales

Nota