Siguen los retrasos en vuelos del AICM por intensas lluvias en CDMX; más de 19 mil pasajeros afectados

Más de 19 mil pasajeros han sido afectados por la cancelación y retraso de vuelos en el AICM debido a las intensas lluvias de los últimos días.

Retrasos en vuelos del AICM por intensas lluvias en CDMX; aerolíneas piden al gobierno tomar acción
Lluvias en CDMX afectan vuelos en AICM|GOBIERNO DE MÉXICO
Escrito por: Fernanda Benítez

Con información de: Itzel Díaz

Las intensas lluvias que azotaron la capital del país en los últimos días, provocaron inundaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), provocando la cancelación y retaso de cientos de vuelos; siguen las afectaciones.

El mal clima ha provocado la cancelación de 3 vuelos, 120 retrasados, afectando a 19 mil 500 pasajeros.

Aerolíneas mexicanas enfrentan afectaciones y reacomodo de pasajeros en AICM

Algunas aerolíneas mexicanas aseguran que las afectaciones en los vuelos continúan, por lo que han tenido que reacomodar a la gran mayoría de las y los pasajeros en otras aeronaves para evitar más retrasos.

Sin embargo, las precipitaciones registradas continúan impactando los itinerarios de cientos de viajeros, lo que podría generar más demoras o cancelaciones.

Las compañías aéreas recomendaron a las y los pasajeros revisar el estatus del vuelo para evitar sorpresas, además pidieron checar la política de protección en caso de retrasos o cancelaciones.

Aerolíneas piden a las autoridades tomar acciones por afectaciones a los vuelos

A través de un comunicado, las aerolíneas mexicanas hicieron un llamado urgente a las autoridades federales y al Gobierno de la Ciudad de México, para tomar las acciones necesarias para el correcto funcionamiento del AICM, uno de los aeropuertos más importantes del país.

Las intensas lluvias de los últimos días, han afectado diversos sectores de la Ciudad de México, por lo que además de los retrasos de vuelos en el AICM, algunas escuelas como la UNAM en la Fes Aragón, suspendieron las clases debido al mal clima.

¿Qué hacer si mi vuelo se retrasa por lluvias en CDMX?

Las aerolíneas suelen avisar sobre la cancelación o retraso de vuelos a través de sus redes sociales, invitando a los usuarios a revisar los estatus de su viajes para que tomen precauciones.

Cada una de las aerolíneas mexicanas e internacionales cuentan con distintas políticas para el manejo y resolución de este tipo de crisis; sin embargo, deben cumplir con ciertas políticas:

  • Uso de internet
  • Alimentos
  • Transporte
  • Hospedaje (en caso de ser necesario)
  • Vuelo alternativo (en caso de ser necesario)
  • Acceso a llamadas telefónicas y/o envío de correos electrónicos.
