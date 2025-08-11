¡Alerta! Estas son las zonas de México donde se esperan lluvias intensas y tormentas eléctricas

Prepárate, porque el clima en México dará un giro drástico a partir de mañana. Múltiples fenómenos meteorológicos convergen para generar un panorama de contrastes, con lluvias intensas y tormentas eléctricas en gran parte del país, mientras que el calor extremo se mantiene en otras regiones. Si vives en el norte, centro, sur o la Península de Yucatán, te conviene leer esto para saber cómo te afectará.

Lluvias torrenciales y fenómenos en el clima de mañana

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, para el lunes 11 de agosto, el monzón mexicano, en conjunto con una vaguada en altura y canales de baja presión, serán los principales causantes de las condiciones severas. El pronóstico de lluvias indica que las precipitaciones más fuertes, con descargas eléctricas y posible caída de granizo, se concentrarán en las siguientes áreas:



Lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas.

Oaxaca y Chiapas. Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Estado de México, Puebla, Campeche y Yucatán.

Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Estado de México, Puebla, Campeche y Yucatán. Chubascos con lluvias puntuales fuertes en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Sonora, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. Intervalos de chubascos en Baja California Sur y Coahuila.

Baja California Sur y Coahuila. Lluvias aisladas en Baja California.

Se pronostican #Lluvias muy fuertes para regiones de nueve entidades de #México. Más información en ⬇️https://t.co/zxnpLdvD4W pic.twitter.com/61RBl2wkIM — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 10, 2025

¡Atención! Habrá lluvias Intensa en Oaxaca y Chiapas

La situación será especialmente crítica en el sureste de México. Un canal de baja presión y una vaguada en altura en la región, sumados a la inestabilidad atmosférica, generarán lluvias fuertes a muy fuertes en la Península de Yucatán y el sureste. La lluvia intensa en Oaxaca y Chiapas será el punto más álgido del pronóstico, por lo que las autoridades llaman a tomar precauciones.

Onda de calor y temperaturas extremas para México, ¿dónde?

Mientras que las lluvias se apoderan del centro y sur, el calor no dará tregua en otras zonas. El clima caluroso a muy caluroso continuará en las entidades del norte, así como en el litoral del Pacífico y del Golfo de México.

Además, una onda de calor se mantendrá activa en Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca, mientras que se iniciará en la zona sur de Baja California Sur. Las altas temperaturas son un factor de riesgo, por lo que es vital hidratarse y evitar la exposición prolongada al sol.