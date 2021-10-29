Tormenta solar viene hacia la Tierra, llegará este 30 de octubre

Una llamarada emitida por el Sol se desprendió este jueves con una eyección de masa coronal (CME, por sus siglas en inglés), por lo que se espera que una tormenta solar llegue a la Tierra el 30 de octubre, afectando las redes eléctricas y sistemas de navegación como el GPS.

El Observatorio de Dinámica Solar de la NASA dio a conocer que la llamarada solar ocurrió el 28 de octubre, se trató de una erupción de clase X1 que fue captada por el satélite GOES-16 de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

POW! The Sun just served up a powerful flare! ☀️ 💥



At 11:35 a.m. EDT today, a powerful X1-class solar flare erupted from the Sun. NASA’s Solar Dynamics Observatory caught it all on camera. 📸



More on our Solar Cycle 25 blog: https://t.co/L5yS3hJRTx pic.twitter.com/iTwZZ7tCOY — NASA Sun & Space (@NASASun) October 28, 2021

Según la NASA, la clase X se refiere a la intensidad de las erupciones solares y el número proporciona información sobre su fuerza, por ejemplo, la X2 es el doble de intensa que la X1, la X3 triplica la intensidad y así sucesivamente.

“Las erupciones solares son poderosas explosiones de radiación dañina, una llamarada no puede atravesar la atmósfera de la Tierra para afectar a los humanos, pero cuando es lo suficientemente intensa puede perturbar la atmósfera donde viajan las señales de comunicación y GPS”, precisó la agencia.

La NASA observa el Sol constantemente con una flota de naves espaciales que estudian todo, desde la atmósfera solar y las partículas, hasta los campos magnéticos en el espacio que rodea la Tierra.

Naves espaciales sentirán la tormenta solar el 30 de octubre

La llamarada proveniente del Sol provocó un apagón de radio de alta frecuencia en Centro y Sudamérica, así como una tormenta de radiación en las regiones polares, donde hubo interferencia en las comunicaciones.

La eyección de masa coronal de la erupción es una nube gigante de plasma solar con líneas de campo magnético, que se dirigen a la Tierra y podrían alcanzarla este sábado 30 de octubre, afectando principalmente las latitudes por encima de los 50 grados en ambos hemisferios.

Por ese motivo, la NOAA emitió una alerta de tormenta solar G3 que podría causar varios efectos en nuestro planeta el 30 de octubre, como irregularidades de voltaje en los sistemas de energía y falsas alarmas en algunos dispositivos de protección.

A CME associated with Thursday's solar flare is expected to reach earth tomorrow. A G3 (Strong) Geomagnetic Storm Watch is in effect for Saturday and Sunday, and may drive the aurora over the Northeast, to the upper Midwest, to WA state. Check https://t.co/WeNidVVNv6 for updates. pic.twitter.com/GOvR3a8AJX — NOAA Space Weather (@NWSSWPC) October 29, 2021

Una tormenta solar también podría sobrecargar las auroras boreales, que serán visibles desde Pennsylvania hasta Iowa y Oregon. Su trayecto hacia la Tierra tendrá repercusiones en las naves espaciales, que podrían tener problemas de orientación y mayor resistencia en órbitas terrestres bajas.

La Oficina de Administración Oceánica clasifica una tormenta solar con diferentes intensidades, el uno es leve, el dos es moderado, el tres es fuerte, el cuatro es severo y el cinco es extremo.