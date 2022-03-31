VIDEO: Tornados y tormentas causan daños en Arkansas y el sur de EU

Tornados y fuertes tormentas golpearon el sureste de Estados Unidos, lo que causó daños en casas y edificios de Alabama, Louisiana, Arkansas y Mississippi.

De acuerdo con autoridades de Estados Unidos, al menos tres tornados tocaron el centro de Alabama que dejaron árboles caídos, casas destruidas y una persona atrapada dentro de una casa móvil que se volcó por la fuerza del viento.

Además 185 mil residentes se quedaron sin electricidad por varias horas, algunos aún no recuperan el servicio eléctrico en estados al sur de Estados Unidos.

Daños en Arkansas, Estados Unidos por tornados

Doug Sprouse, alcalde de Springdale, Arkansas, informó que alrededor de las 4:00 horas entró un tornado en la región que dejó daños significativos. Explicó que muchos residente fueron desplazados de sus hogares y numerosas empresas tuvieron daños por el paso de los tornados y tormentas.

“Nuestros primeros auxilios han completado las búsquedas de puerta en puerta y creemos que todos han sido contabilizados”, señaló el alcalde.

Al menos siete personas resultaron heridas en Springdale, quienes fueron trasladados a hospitales, dos de ellos se encontraban en estado crítico, por el momento no han dado reportes de muertos.

El alcalde indicó que declaró oficialmente una emergencia, por lo que indicó que se movilizaron voluntarios y recursos para ayudar a los residentes que se se vieron afectados por las tormentas y tornados.

“Varias iglesias, negocios e individuos de área se han puesto en contacto para ver cómo pueden ayudar”, dijo Doug Sprouse.

Los tormentas severas siguen su curso por el sur de los Estados Unidos. En Johnson Arkansas, las tormentas causaron daños durante la noche. ⛈️



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(Crédito del vídeo: @almccutcheon89) pic.twitter.com/D9JmJHUmaJ — MyRadar en Español (@MyRadarES) March 30, 2022

Para atender la emergencia, se instaló un centro de comando en el Springdale Parks and Recreation Center que es coordinado por autoridades locales y voluntarios para atender a los desplazados y enviar información oficial a los medios de comunicación.

Mientras tanto, el Servicio Meteorológico de Nueva Orleans informó que especialistas ya están inspeccionando los daños causados por las tormentas y tornados en Luisiana, cerca de Rosedale y Lacombe. En Mississippi, cerca de Vancleave.