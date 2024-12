Mientras dormía: Trabajadores encerrados por más de 9 horas en edificio del Gobierno

Un grupo de manifestantes tomó por asalto un edificio del Gobierno Federal, dejando a decenas de trabajadores encerrados por más de 9 horas. Las autoridades investigan los motivos de la protesta y las condiciones en las que se encontraban los empleados.

Trabajadores encerrados dentro de un edificio del Gobierno Federal

Un grupo de manifestantes pobladores de la comunidad de Costa Chica del estado de Guerrero, no les permitieron salir desde las 3 de la tarde. Muchas personas necesitaban medicina, necesitaban llevar a sus casas, muchas viven a dos o tres horas de distancia, entonces era crítica la situación porque no se tenía una razón decisiva acerca de si iban a salir o no.

¿Qué pasó en Torre del Bienestar? Un grupo de manifestantes tomó la puerta principal de la Torre del Bienestar, además de los accesos adyacentes, y cerca de la media noche, carpas y vallas fueron colocadas alrededor edificio del Gobierno Federal para impedir el paso.

Algunos compañeros que se encontraban afuera pudieron pasarles comida. A los compañeros les pasaron la comida por el estacionamiento del edificio; con unas bolsitas les pasaron la comida y bebidas. Fue necesaria la intervención de la Fuerza Pública.

Por más de nueve horas, estuvieron encerrados más de 500 trabajadores en un edificio del Gobierno Federal. Un trabajador afectado señala que “nuestra salida era a las 3 y media de la tarde. Imagínate, es la 1 de la mañana”.

Los manifestantes señalaron ser afectados por el huracán “John” que el pasado mes de septiembre azotó Acapulco, y quienes exigen ser incluidos en los programas de ayuda destinados a aquellos damnificados por el huracán.

Finalmente, policías capitalinos, equipados con cascos y escudos, formaron una valla, solo así pudieron rescatarlos. Esto fue lo que ocurrió durante esta noche y madrugada mientras usted dormía.