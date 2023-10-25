Hay vacantes de trabajo como guardias para Protección Federal; reclutarán en 4 alcaldías de CDMX

Si estás buscando trabajo, el Servicio de Protección Federal abrió vacantes para guardias en cuatro alcaldías de la Ciudad de México (CDMX), por eso aquí te decimos qué necesitas para aplicar.

Este martes 24 de octubre, informaron sobre el inicio de la convocatoria para los interesados, la cual estará abierta del 16 al 30 de octubre dependiendo de la entidad.

✅ Te invitamos a formar parte del equipo del @spf_sspc como guardia, los reclutamientos se llevarán a cabo en diferentes alcaldías. 👮🏽‍♀️👮🏽‍♂️

Revisa los requisitos y documentos que debes presentar.

👉🏽 Registro: https://t.co/j46vE2U7IH#TrabajoEnLaCiudad @GobCDMX @Luis_diazdeleon pic.twitter.com/vC1xLJfzVe — Trabajo CDMX (@TrabajoCDMX) October 24, 2023

¿Cuánto pagan a los guardias del Servicio de Protección Federal?

En total son cuatro las alcaldías capitalinas que buscan guardias de Protección Federal. para todas, el pago previsto es de 11 mil 164 pesos al mes, más las prestaciones superiores.

Sin embargo, existen algunos requisitos que todos los aspirantes deben contemplar antes de iniciar el proceso, los cuales son:



Tener de 18 a 65 años de edad, máximo.

La escolaridad mínima es la secundaria terminada.

Cartilla de Servicio Militar liberado en el caso de los hombres.

Tener una estatura mínima de 1.50 cm (mujeres) y 1.60 cm (hombres).

No tener tatuajes visibles, sobre todo en la zona de la cara, cuello, manos, nuca y orejas.

Disponibilidad de cambiar de residencia a cualquier estado dentro de México.

¿Dónde será el reclutamiento para el Servicio de Protección Federal en CDMX?

El reclutamiento tendrá diferentes sedes dependiendo de la alcaldía en la que apliques a las vacantes, así que toma nota porque estos son las locaciones a las que debes acudir de forma presencial:



Cuajimalpa : 25 y 26 de octubre, de 10 a 14 horas en la avenida Veracruz 133, en la Central de Emergencias.

: 25 y 26 de octubre, de 10 a 14 horas en la avenida Veracruz 133, en la Central de Emergencias. Venustiano Carranza : 26 y 27 de octubre, de 9 a 14 horas en la avenida Francisco del Paso y Troncoso 219, Jardín Balbuena.

: 26 y 27 de octubre, de 9 a 14 horas en la avenida Francisco del Paso y Troncoso 219, Jardín Balbuena. Milpa Alta : 16, 23 y 30 de octubre, de 9 a 15 horas en la avenida México, esquina con Guanajuato Poniente, Villa Milpa Alta.

: 16, 23 y 30 de octubre, de 9 a 15 horas en la avenida México, esquina con Guanajuato Poniente, Villa Milpa Alta. Tlalpan: 25 y 26 de octubre, de 10 a 14 horas en Periférico Sur e Insurgentes, Parques del Pedregal.

¿Qué documentos llevar al reclutamiento para Protección Federal?

Toma en cuenta que también deberás entregar los siguientes documentos:

