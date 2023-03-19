De esto hablaron AMLO y los congresistas de EU en su reunión de hoy

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que la tarde de este domingo 19 de marzo sostuvo una reunión con 12 congresistas y representantes del Gobierno de Estados Unidos (EU).

El mandatario compartió un mensaje en su cuenta de Twitter donde agregó una fotografía en la cual aparece al centro del grupo que sostuvo el encuentro, realizado en Palacio Nacional.

“Reunión bilateral con 12 legisladores y representantes del gobierno de EU. Se trataron varios temas con respeto mutuo y en beneficio de nuestros pueblos”, escribió AMLO en su mensaje.

Reunión bilateral con 12 legisladores y representantes del gobierno de EE.UU. Se trataron varios temas con respeto mutuo y en beneficio de nuestros pueblos. pic.twitter.com/6bGMsxJ82A — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 19, 2023

Cabe recordar que el 10 de marzo, el presidente mexicano recibió a una delegación estadounidense encabezada por Elizabeth Sherwood, consejera de seguridad nacional de la Casa Blanca, para tratar asuntos relacionados sobre la crisis del fentanilo.

“México y los Estados Unidos reafirmaron su compromiso para fortalecer la cooperación en el cumplimiento de la ley y mejorar la seguridad de los ciudadanos a través del Entendimiento Bicentenario, una dinámica de cooperación de largo plazo basada en responsabilidad compartida y respeto a la soberanía de cada nación”, especificó el mensaje conjunto de EU y México.

“No somos una colonia”: AMLO durante mitin en Zócalo

También durante el mitin realizado la tarde de ayer en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), el presidente AMLO enfatizó que México no es una colonia ni un protectorado estadounidense.

“Pero lo más importante es que desde aquí, desde este Zócalo, corazón político y cultural de México, les recordamos a esos políticos hipócritas e irresponsables que México es un país independiente y libre, no una colonia ni un protectorado de Estados Unidos, y que podrán amenazarnos con cometer cualquier atropello, pero jamás, jamás, permitiremos que violen nuestra soberanía y pisoteen la dignidad de nuestra patria. Cooperación, sí; sometimiento, no; intervencionismo, no”, espetó el mandatario la tarde de ayer sábado.

Vale la pena recordar que desde hace unas semanas, el presidente mexicano ha manifestado estar en contra de las propuestas de congresistas Republicanos en EU, quienes han propuesto que las Fuerzas Armadas norteamericanas intervengan en suelo mexicano para combatir a los narcotraficantes.

“De una vez fijamos postura, nosotros no vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero y mucho menos Fuerzas Armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio”, declaró AMLO en su conferencia matutina del 9 de marzo pasado.

El presidente ha destacado que el tráfico de fentanilo debe ser resuelto también con cooperación de Estados Unidos. Consideró que la iniciativa de los Republicanos tiene como propósito la propaganda electoral en dicha nación y no por una preocupación real por el tráfico de estupefacientes.