Posponen megamarcha de transportistas del 1 de septiembre en CDMX; ¿cuándo será?

El 1 de septiembre de 2025, justo el día de regreso a clases, se tenía contemplado un bloqueo en varias zonas de la Ciudad de México (CDMX) por parte de transportistas, pero este fue pospuesto.

Aunque tal vez los automovilistas darán un respiro, la movilización solo se pausó, de acuerdo con La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), la cual convocó al megabloqueo en varios puntos de la CDMX.

¿Por qué pospusieron la megamarcha del 1 de septiembre?

Previamente, se tenía contemplado que más de 7 mil 500 unidades saldrían a protestar desde las 07:00 horas. Los posibles puntos que iban a ser bloqueados el lunes son:



Autopista México-Pachuca

Autopista México-Cuernavaca

Periférico Norte

Calzada Ignacio Zaragoza

Este viernes la FAT dio a conocer que la movilización se pospuso tras establecer diálogo con el titular de la Secretaría de Gobierno de la CDMX, César Cravioto, y se espera que en los próximos días haya un acercamiento con las secretarías de Movilidad y de Finanzas.

Explicó que tras el anuncio de la movilización, fueron buscados por el funcionario, quien se comprometió a un acercamiento con la Jefa de Gobierno, Clara Marina.

¿Para cuándo está programado el bloqueo de transportistas?

En el comunicado de este viernes no se contempla una fecha exacta para la movilización de más de 7 mil 500 transportistas. Pero, de acuerdo con la FAT, las autoridades capitalinas les pidieron posponer el megabloqueo una semana, pero se indicó que los transportistas “tienen toda la libertad de expresarse por medio de bloqueos antes del cierre del mes”.



¿Qué pide la Fuerza Amplia de Transportistas?

La Fuerza Amplia de Transportistas pide como demanda principal un aumento en la tarifa del transporte público.

“Los transportistas aceptaron no efectuar una negativa definitiva de platicar sobre el aumento de tarifa del transporte público o de recibir los bonos al combustible”, indicó la FAT.