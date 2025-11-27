Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

¡Cuatro días de bloqueos en carreteras de México! Continúa el cierre de autopistas en Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Oaxaca

Manifestantes suman cuatro días de bloqueos en distintas carreteras de México; las autopistas más afectadas son las de Jalisco, Michoacán y Guanajuato.

Notas
Estados
Escrito por: Fernanda Benítez
Compartir nota
Cierre en carreteras de México hoy 27 de noviembre 2025
Cierre en carreteras de México hoy 27 de noviembre 2025: Autopistas afectadas|FIA

¡Atención, automovilistas! Continúan los bloqueos en distintas carreteras de México para este 27 de noviembre 2025 por agricultores; suman cuatro días de cierre total en algunos tramos carreteros.

Te compartimos las autopistas y tramos afectados por los bloqueos carreteros.

EN VIVO

Bloqueo en carretera Calpulalpan–Sanctorum en Arco Norte

Manifestantes continúan en la carretera Calpulalpan–Sanctorum en el kilómetro 194+700; estas son las afectaciones:

➡️ Sentido Atlacomulco → Texmelucan: Última salida caseta Tulancingo.
⛔ Sin paso en sentido Texmelucan → Atlacomulco: Sin acceso en Texmelucan.

Por su parte, se permite el acceso a partir de Calpulalpan en el tramo libre.

Retoman bloqueo en carretera Villamar-Jiquilpan en Michoacán

Manifestantes bloquean la carretera Villamar-Jiquilpan, Ref. Frente al IMMS; se recomienda a los usuarios seguir las indicaciones viales.

Cierre total en carreteras de Michoacán; autopistas afectadas

Manifestantes continúan con los bloqueos en al menos cinco carreteras de Michoacán; te compartimos los tramos afectados:

PANINDÍCUARO: Autopista de Occidente KM307, Caseta de Cobro.
ZINAPÉCUARO: Autopista de Cuota 15D Atlacomulco – Zapotlanejo, Caseta de Cobro.
ECUANDUREO: Autopista de Occidente México - Guadalajara KM360, Caseta de Cobro.
VENUSTIANO CARRANZA: Carretera Sahuayo-La Barca Ref. crucero de cuatro esquinas.
SAHUAYO: Carretera federal Sahuayo-La Barca Ref. crucero de La Palma.

Bloqueo en carretera Pénjamo-Santa Ana Pacueco en Guanajuato

Cierre total en la carretera federal 90 Pénjamo-Santa Ana Pacueco, a la altura de la comunidad Laguna Larga de Cortés.

Hasta el momento, es la única autopista con bloqueos en Guanajuato; se recomienda a los automovilistas tomar precauciones.

Cierre total en carreteras de Jalisco, ¿cuáles son los tramos afectados?

Reportan afectación total a la circulación en el tramo carretero Aut. 15 D Maravatío-Zapotlanejo debido a la presencia de manifestantes; estas son las zonas afectadas:

🛑 Ocotlán
🛑 Ecuandureo
🛑 Panindícuaro
🛑 Zinapécuaro
🛑 Entronque La Barca, en el kilómetro 402
🛑 Carretera Barca-Jiquilpan

Cierre parcial en carretera de Oaxaca; tramo afectado

Manifestantes realizan el cierre parcial en la autopista Oaxaca-Puerto Ángel en el kilómetro 0001+800, cerca de la caseta de cobro No. 225 Barranca Larga-Ventanilla.

Se recomienda a los automovilistas seguir las indicaciones viales.

JaliscoMéxicoGuanajuatoCarreteras en México

Notas