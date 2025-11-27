¡Cuatro días de bloqueos en carreteras de México! Continúa el cierre de autopistas en Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Oaxaca
Manifestantes suman cuatro días de bloqueos en distintas carreteras de México; las autopistas más afectadas son las de Jalisco, Michoacán y Guanajuato.
¡Atención, automovilistas! Continúan los bloqueos en distintas carreteras de México para este 27 de noviembre 2025 por agricultores; suman cuatro días de cierre total en algunos tramos carreteros.
Te compartimos las autopistas y tramos afectados por los bloqueos carreteros.
Bloqueo en carretera Calpulalpan–Sanctorum en Arco Norte
Manifestantes continúan en la carretera Calpulalpan–Sanctorum en el kilómetro 194+700; estas son las afectaciones:
➡️ Sentido Atlacomulco → Texmelucan: Última salida caseta Tulancingo.
⛔ Sin paso en sentido Texmelucan → Atlacomulco: Sin acceso en Texmelucan.
Por su parte, se permite el acceso a partir de Calpulalpan en el tramo libre.
🚧 Actualización Vial— Arco Norte (@arconorte) November 27, 2025
Manifestantes continúan en km 194+700 tramo Calpulalpan–Sanctorum ambos sentidos
➡️ Sentido Atlacomulco → Texmelucan: Última salida caseta Tulancingo.
⛔ Sentido Texmelucan → Atlacomulco: Sin acceso en Texmelucan.
🟢 Tramo libre a partir de Calpulalpan.
Retoman bloqueo en carretera Villamar-Jiquilpan en Michoacán
Manifestantes bloquean la carretera Villamar-Jiquilpan, Ref. Frente al IMMS; se recomienda a los usuarios seguir las indicaciones viales.
#AlertaVial Al momento manifestantes retoman el bloqueo de circulación en ambos sentidos en la Carretera Villamar - Jiquilpan, Ref. Frente al IMSS.— C5 Michoacán (@C5Michoacan) November 27, 2025
¡Tome precauciones!#C5LosOjosDeMichoacán pic.twitter.com/18RxF30sRN
Cierre total en carreteras de Michoacán; autopistas afectadas
Manifestantes continúan con los bloqueos en al menos cinco carreteras de Michoacán; te compartimos los tramos afectados:
⛔ PANINDÍCUARO: Autopista de Occidente KM307, Caseta de Cobro.
⛔ ZINAPÉCUARO: Autopista de Cuota 15D Atlacomulco – Zapotlanejo, Caseta de Cobro.
⛔ ECUANDUREO: Autopista de Occidente México - Guadalajara KM360, Caseta de Cobro.
⛔ VENUSTIANO CARRANZA: Carretera Sahuayo-La Barca Ref. crucero de cuatro esquinas.
⛔ SAHUAYO: Carretera federal Sahuayo-La Barca Ref. crucero de La Palma.
⚠️#AlertaVial 08:35 horas | Te presentamos el estatus de las manifestaciones en las siguientes vialidades de Michoacán:— C5 Michoacán (@C5Michoacan) November 27, 2025
🟢VISTA HERMOSA: Tramo carretero Vista Hermosa- Tanhuato, a la altura de SUKARNE.
🟢VISTA HERMOSA: Tramo carretero Vista Hermosa- Ixtlán KM42.
🟢VISTA… pic.twitter.com/oYyWAnAbpN
Bloqueo en carretera Pénjamo-Santa Ana Pacueco en Guanajuato
Cierre total en la carretera federal 90 Pénjamo-Santa Ana Pacueco, a la altura de la comunidad Laguna Larga de Cortés.
Hasta el momento, es la única autopista con bloqueos en Guanajuato; se recomienda a los automovilistas tomar precauciones.
#AlertaVial 🚧— Secretaría de Seguridad y Paz (@pazgobgente) November 27, 2025
ACTUALIZACIÓN de cierres viales con corte a las 07:30 hrs
🔴 CIERRE TOTAL
📍#Pénjamo carretera federal 90 Pénjamo - Santa Ana Pacueco, a la altura de la comunidad Laguna Larga de Cortés.
Hasta el momento es el único punto bloqueado en todo el estado.
🔵… pic.twitter.com/qS53ah3ehK
Cierre total en carreteras de Jalisco, ¿cuáles son los tramos afectados?
Reportan afectación total a la circulación en el tramo carretero Aut. 15 D Maravatío-Zapotlanejo debido a la presencia de manifestantes; estas son las zonas afectadas:
🛑 Ocotlán
🛑 Ecuandureo
🛑 Panindícuaro
🛑 Zinapécuaro
🛑 Entronque La Barca, en el kilómetro 402
🛑 Carretera Barca-Jiquilpan
#EstimadoCliente— Red Vía Corta (@redviacorta) November 27, 2025
Afectación total a la circulación 🛑
Tramo carretero Aut. 15D Maravatío - Zapotlanejo #manifestaciones en:
• Plazas de cobro
- #Ocotlan
- #Ecuandureo
- #Panindícuaro
- #Zinapécuaro
• Entronque #LaBarca km 402
• Ctra. #Barca-#Jiquilpan
📲*445🆘
Cierre parcial en carretera de Oaxaca; tramo afectado
Manifestantes realizan el cierre parcial en la autopista Oaxaca-Puerto Ángel en el kilómetro 0001+800, cerca de la caseta de cobro No. 225 Barranca Larga-Ventanilla.
Se recomienda a los automovilistas seguir las indicaciones viales.
#TomePrecauciones en #Oaxaca se registra cierre parcial de circulación tras presencia de personas, cerca del km 001+800 de la carretera Oaxaca-Puerto Ángel, cerca de la caseta de cobro No. 225 Barranca Larga-Ventanilla. Atiende indicación vial. pic.twitter.com/ONdWFI3CoX— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) November 27, 2025