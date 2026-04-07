Transportistas suspenden paro nacional en carreteras tras agresión policial; alistan nuevas acciones

Este martes 7 de abril, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) anunció que decidió suspender momentáneamente el paro nacional que llevaban a cabo en diferentes carreteras del país, luego que se registraran múltiples agresiones en su contra.

El anuncio llega después de que se denunciara que autoridades golpearon y agredieron a manifestantes en Tlaxcala, Veracruz y Chihuahua; precisamente en los tramos más peligrosos para circular, denunció el presidente de la ANTAC, David Esteves Gamboa.

Paro nacional en carreteras: ¿Qué exigían los transportistas?

El lunes 6 de abril inició la movilización convocada por la ANTAC y otros gremios como el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, debido a las extorsiones, asesinatos y desapariciones que enfrentan transportistas y productores en su labor cotidiana.

A través de diversos megabloqueos, pretendían exigir:



Seguridad en las carreteras

Combustibles con precios accesibles

Respuesta eficaz de la delincuencia por parte del Estado

Urgente atención a la crisis del campo mexicano

Al respecto, la organización manifestó que sus movilizaciones eran pacíficas, integradas por trabajadores que, además de mover la economía del país, son padres, hijos y sostén de miles de hogares.

Transportistas denuncian desapariciones y represión en Tlaxcala

Manifestantes en Tlaxcala denunciaron que policías estatales recurrieron al uso de la fuerza para levantar los bloqueos, no solamente con golpes, sino también con detenciones arbitrarias.

Según testigos, la situación pasó de empujones a detonaciones de arma de fuego, lo que generó momentos de pánico.

"La respuesta que recibimos en estados como Tlaxcala, Veracruz y Chihuahua, duele e indigna. La misma autoridad que tantas veces ha estado ausente cuando el crimen nos roba, agrede, desaparece y arrebata la vida, hoy si apareció... pero para reprimir, golpear y detener a quienes solo pedimos vivir y trabajar con dignidad" se pudo leer en el comunicado oficial.

De igual forma, se reportó la desaparición del transportista Emigdio Taboada, cuyo paradero se desconoce desde el operativo policial en Tlaxcala.

¿Habrá más megabloqueos en carreteras de México?

Ante el riesgo de que las agresiones escalen y tras alcanzar acuerdos con representantes de algunos estados, la ANTAC decidió pausar temporalmente el paro nacional.

El objetivo, según, es evitar más agresiones y proteger la vida e integridad de los manifestantes. Por ello, advirtieron que la pausa de los bloqueos no significan el fin del movimiento, ya que en los próximos días anunciarán nuevas acciones si no hay avances reales en materia de seguridad.