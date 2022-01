Trasladan a Facundo Rosas a cárcel en Sonora por ‘Rápido y Furioso’

La Secretaría de Marina (SEMAR) trasladó a Facundo Rosas Rosas, ex comisionado de la Policía Federal, a la cárcel federal ubicada en Agua Prieta, Sonora, para ponerlo a disposición del juez que giró la orden de aprehensión en su contra por su supuesta implicación en el caso ‘Rápido y Furioso’.

La acción sucedió cuatro horas después de su detención, y por ello, la FGR utilizó su hangar ubicado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para trasladar al ex comisionado en avión hasta Sonora.

Cabe señalar que la detención de Facundo Rosas, así como lo mencionado en el párrafo anterior, son consecuencia del atropellamiento , y posterior homicidio, que Rosas Rosas cometió en contra de una mujer la mañana de este jueves.

Una vez que las autoridades detuvieron al ex funcionario por el delito de homicidio culposo, ejecutaron la orden de aprehensión por su posible participación en el operativo ‘Rápido y Furioso’, en el cual también están implicados el ex líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, ex coordinador de inteligencia de la Policía Federal.

La @SEMAR_mx llevó a Facundo Rosas al hangar de la @FGRMexico para trasladarlo a una cárcel federal, por el caso #RápidoYFurioso. pic.twitter.com/iNtbZwT6bN — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) January 27, 2022

¿Qué es el operativo ‘Rápido y Furioso’ en el que está implicado Facundo Rosas?

El operativo ‘Rápido y Furioso’ nació en el marco de la llamada guerra contra el narcotráfico en México, medida tomada durante el sexenio de Felipe Calderón.

Por tal motivo, entre el 2006 y el 2011, Estados Unidos y México implementaron la dicha operación supervisada por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) del país del norte.

La idea consistía en meter más de dos mil armas de fuego a México, con un chip de rastreo integrado para venderlas a los criminales y así seguir su ubicación, pero el plan fracasó rotundamente, pues en el 2010, fueron utilizadas para un tiroteo donde un agente de la Patrulla Fronteriza estadounidense murió.

Por tal motivo, en octubre del 2011, las autoridades de Estados Unidos comenzaron las investigaciones y reconocieron que ‘Rápido y Furiodo’ fue una mala idea.

Fue hasta mayo del 2020 que la cancillería mexicana solicitó conocer todos los detalles de la operación e inició con sus propias indagatorias, de las cuales la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), determinó la presunta responsabilidad de Joaquín ‘El Chapo Guzmán, Luis Cárdenas Palomino y Genaro García Luna , en la operación.

Respecto a Facundo Rosas , la FRG adelantó que lo acusan del delito por omisión, al permitir que las armas estadounidenses ingresaran al país.