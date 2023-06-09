VIDEO: Tren que transportaba coches nuevos se descarrila en Arizona

Durante la noche del jueves 8 de junio, un tren que transportaba coches y camionetas nuevas se descarriló en el condado de Coconino, Arizona, Estados Unidos. En total, 23 vagones salieron de las vías dejando un caos de autos nuevos chocados.

Las autoridades de Coconino informaron que a pesar de lo aparatoso de las imágenes, no hubo heridos ni muertos, solo los daños materiales en casi todos los vehículos que transportaban.

"Los vagones del tren involucrados transportaban una variedad de autos, camionetas y camiones nuevos. No hubo heridos ni muertes como resultado del incidente", dijo el Departamento de Emergencias del Condado de Coconino.

🇺🇸 | LO ÚLTIMO: Tren que transportaba vehículos, camiones y furgonetas descarrila al norte de Phoenix en el condado de Coconino, Arizona. pic.twitter.com/gXcTrvjwpH — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) June 8, 2023

Video del tren que transportaba coches nuevos descarrilado

Un dron capturó las imágenes de cómo quedaron el tren y los coches después del descarrilamiento. En las imágenes se pueden ver los vagones encajados unos con otros, y algunos volteados.

En fotografías compartidas por las autoridades de Arizona se aprecia el daño que sufrieron los coches nuevos. En una se ve una camioneta aplastada por uno de los vagones, en otras aparecen carros salidos del tren.