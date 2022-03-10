Trudeau arremete contra Putin por ataques a civiles en Ucrania

Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, arremetió contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por los ataques a civiles en Ucrania. Trudeau agregó que cualquier otra ofensiva en contra de los civiles en Ucrania va a ser respondida con la "más severa de las respuestas".

En un mensaje a periodistas en Varsovia, Trudeau dijo que: "El desprecio insensible de Putin por la vida humana es absolutamente inaceptable. Está muy claro que ahora ha tomado la decisión de atacar de forma específica a los civiles".

Putin ha optado por "atacar de forma específica a los civiles": Trudeau

🔴 DIRECTO | Trudeau, en Polonia: "Putin cometió un grave error y va a perder esta guerra" por "el coraje" y la "valentía" de los soldados ucranios y por la "unidad y la firmeza" de los países aliados https://t.co/eJSeXP8mi7 pic.twitter.com/9otUZoxb6R — EL PAÍS (@el_pais) March 10, 2022

Zelenski de Ucrania acusa a Rusia de perpetrar genocidio

Cabe señalar que Volódimir Zelenski, presidente de Ucrania, ha acusado a Rusia de perpetrar un genocidio tras asegurar que la aviación rusa bombardeó un hospital infantil, matando a tres personas, entre ellas un niño.

Ante esta situación el "Premier Canadiense" señaló que: "Putin debe saber que las consecuencias de sus acciones serán graves, y que una nueva escalada, un nuevo ataque a la población civil, un nuevo uso de métodos problemáticos para matar a civiles, se va a encontrar con la más severa de las respuestas, tanto a nivel global como individual".

Rusia califica sus acciones en Ucrania de "operación especial" y ha dicho que sus fuerzas no disparan contra objetivos civiles, sin embargo, recientemente cambió su postura sobre el bombardeo del hospital ubicado en la ciudad ucraniana de Mariúpol, con una mezcla de declaraciones que oscilaron entre los desmentidos agresivos y un llamado del Kremlin a establecer hechos claros.

Aujourd’hui, en Pologne, le PM @MorawieckiM et moi avons parlé de la guerre injustifiée et injustifiable de la Russie contre l’Ukraine, de la coordination de nos efforts en réponse à ces attaques brutales et du travail que fait la Pologne pour accueillir les réfugiés ukrainiens. pic.twitter.com/gJvzBlW1Nq — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 10, 2022

Canadá se suma a las donaciones para Ucrania

Justin Trudeau añadió que su gobierno igualará hasta los 30 millones de dólares canadienses (unos 470 millones de pesos) en donaciones hechas por los canadienses para Ucrania, aumentando la cantidad desde un compromiso anterior de 10 millones de dólares canadienses.

Canadá, como muchos otros países occidentales, ha impuesto amplias sanciones a Rusia tras su conflicto en Ucrania. También ha cerrado su espacio aéreo y sus puertos a los buques rusos, además de que ha enviado ayuda militar a Ucrania y ha pedido a la Corte Penal Internacional que investigue los supuestos crímenes de guerra cometidos por las fuerzas de Rusia.