¡Tensión al máximo! Trump amenaza con ataques terrestres en Venezuela: ‘sabemos dónde viven’”

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela alcanzó un nuevo nivel. luego de que el presidente Trump anunció que su gobierno pronto lanzará ataques terrestres contra objetivos dentro de territorio venezolano.

“Sabemos dónde viven. Sabemos quiénes son los malos, y vamos a empezar muy pronto”, dijo Donald Trump durante una reunión de gabinete, advirtiendo que la ofensiva ya no se limitará a lanchas en alta mar. La declaración representa una escalada fuerte en la ofensiva estadounidense, hasta ahora centrada en intercepciones marítimas contra supuestas redes de narcotráfico.

¿Por qué Estados Unidos plantea una operación terrestre en Venezuela?

Desde agosto de 2025, la administración Trump impulsó una campaña contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, mediante la operación militar conocida como “Operation Southern Spear”. Hasta el momento, se han ejecutado más de 20 ataques a embarcaciones sospechosas, con al menos 83 muertos.

Ante lo que se define como un fracaso parcial de la estrategia marítima, donde algunos objetivos huyeron o sobrevivieron, la Casa Blanca habría decidido expandir las operaciones al territorio de Venezuela, todo esto con el objetivo de atacar presuntos refugios de narcotraficantes o miembros de organizaciones terroristas, que así considere Washington.

¿Qué implicaciones tiene la declaración sobre “el cierre del espacio aéreo” venezolano?

Cabe recordar que el pasado sábado, Trump ordenó que el espacio aéreo que rodea a Venezuela fuera considerado “cerrado en su totalidad”, lo que generó una fuerte reacción internacional.

Venezuela reaccionó con dureza, calificando el anuncio como una “agresión colonialista”, además de una violación del derecho internacional. Algunos analistas interpretan el cierre aéreo como el primer paso antes de una intervención militar más amplia, una operación terrestre o de incursión combinada, que podría reconfigurar completamente la política en la nación bolivariana.

¿Qué riesgo existe para la población venezolana?

Organismos de derechos humanos y diplomáticos advierten que una operación militar con bombardeos

en tierra podría producir graves consecuencias humanitarias. Las incursiones en tierra elevarían el riesgo de víctimas civiles, desplazamientos masivos, además de una mayor crisis migratoria.

La incertidumbre en la comunidad internacional ha crecido, países vecinos han expresado su preocupación por una posible inestabilidad regional, mientras que organizaciones como la ONU y ONGs alertan acerca de la necesidad de priorizar el diálogo. La administración Trump afirma que sus operaciones contra redes de narcotráfico continuarán, aunque funcionarios admiten que la vigilancia internacional se ha intensificado.

Por su parte, el gobierno del dictador Nicolás Maduro hizo un llamado al pueblo venezolano a permanecer en “máxima preparación” para defender su soberanía, prometiendo resistir cualquier ataque. En medio de esta escalada, la pregunta es inevitable, ¿estamos ante una intervención militar directa en Venezuela o solo ante una demostración de fuerza?