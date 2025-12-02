Cualquiera está “sujeto a ataque": Trump lanza amenaza de guerra a países con narcotráfico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endureció su mensaje en una reunión de gabinete, afirmando que cualquier país que trafique drogas ilegales a territorio estadounidense y esté involucrado con narcotráfico podría ser atacado.

Trump señaló que las naciones que producen y venden estupefacientes a Estados Unidos se arriesgan a operaciones militares en su contra.

El mandatario subrayón que enfrentará a los narcotraficantes responsables de más de 200 mil muertes por sobredosis el año pasado.

Y en ese sentido, Trump reiteró su compromiso con una frase contundente: "Vamos a sacar a esos hijos de ...", dejando claro que busca eliminar a los líderes criminales.

🇺🇸 | LO ÚLTIMO: Donald Trump dice que cualquier país involucrado en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos está "sujeto a ataque". - Reuters. — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 2, 2025

Trump refuerza postura sobre países con cárteles de droga: ¿Entre ellos está México?

Aunque Donald Trump mencionó directamente a Colombia, su advertencia cubre a cualquier nación involucrada en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, lo que implica también a México. Trump anunció que comenzarán operaciones terrestres "muy pronto", afirmando que saben dónde se encuentran los "malhechores".

El énfasis en operaciones terrestres cambió la dinámica de seguridad fronteriza, sugiriendo acciones directas en lugar de solo patrullaje.

Esta postura aumenta la tensión diplomática en la región, pues amenaza la soberanía de los países vecinos al introducir la posibilidad de intervención militar.

🇺🇸🇨🇴 | Donald Trump dice que Colombia puede ser sujeto de ataques por la producción de cocaína, en medio del temor creciente por una intervención terrestre en Venezuela.



"He oído que Colombia produce cocaína. Tienen plantas de fabricación de cocaína y luego nos la venden (...)… pic.twitter.com/tbxnzhJdx3 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 2, 2025

Tensión entre Donald Trump y Gustavo Petro

La tensión diplomática entre Estados Unidos y Colombia aumentó después de que Trump señaló explícitamente a la nación sudamericana. Trump afirmó que ha oído que Colombia produce cocaína, tienen plantas de fabricación y luego la venden a Estados Unidos, incluyéndola en la lista de países sujetos a ataque.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió directamente a la advertencia, invitando a Trump a visitar el país.

El colombiano aseguró que Trump podría participar en la destrucción de los nueve laboratorios de cocaína que afectan diariemente. El mandatario agregó que atacar su soberanía equivale a declarar la guerra, lo que podría dañar dos siglos de relaciones bilaterales.

Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EEUU.



Sin misiles he destruido en mi gobierno 18.400 laboratorios, venga conmigo y le enseño como se destruyen, un laboratorio… https://t.co/8WOKnclDK7 — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 2, 2025

Comentarios de Trump sobre Venezuela

La retórica de Donald Trump se mezcló con la crisis venezolana, en medio de la creciente especulación sobre una posible intervención terrestre en ese país. Al ser cuestionado por un reportero sobre si el líder venezolano, Nicolás Maduro, le ofreció irse, Trump responde enfáticamente: "¡Lo hará!".

Esto refuerza la idea de que la administración de Trump utiliza la amenaza de operaciones militares para lograr sus objetivos geopolíticos en la región.