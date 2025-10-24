Captan agresión a mujer en Morelos; sujetos golpean también a quien intentó defenderla

En redes sociales comenzó a circular un video que muestra el momento en que 2 sujetos golpean brutalmente a 2 personas, entre ellos una mujer, en el poblado de Santa María Ahuacatitlán, en Cuernavaca, Morelos.

Las imágenes rápidamente causaron indignación, ya que usuarios señalaron que las personas cercanas no hicieron nada para detener la agresión, sumado a que la Fiscalía no ha brindado más información.

VIDEO: Sujetos golpean a mujer en Cuernavaca, Morelos

El video, que dura aproximadamente un minuto, se observa a uno de los agresores, vestido con un mandil, playera y gorra roja, utilizando un casco de motociclista para golpear a la mujer.

Posteriormente, la víctima recibe patadas en el rostro mientras permanece en el suelo. Pronto se reincorpora, y de igual forma, comienza a jalonar con el sujeto.

Durante la agresión, testigos aseguraron que un joven con chamarra gris interviene para defender a la víctima, sujetando del cuello a uno de los agresores que portaba mandil de carnicero.

Vecinos condenan violencia en plena vía pública de Cuernavaca

Aunque en la escena se observa que varias personas comienzan a acercarse poco a poco, realmente son pocos lo que hace el intento de parar el ataque hasta unos minutos después.

Se sabe que las víctimas sufrieron lesiones dolosas, aunque no se han registrado heridas graves. Sin embargo, esta información no ha podido ser corroborada, ya que no se cuenta con una denuncia formal.

Hasta el momento, no hay detenidos, y la Fiscalía General del Estado de Morelos no ha emitido un comunicado oficial sobre los posibles implicados ni sobre el avance de las investigaciones.

Aunque se presume que los agresores serían carniceros del poblado, esta información tampoco ha sido confirmada por las autoridades.

Incremento de agresiones en vía pública en la región

El caso de Santa María Ahuacatitlán se suma a otros incidentes recientes de violencia física y amenazas en Morelos. Por ejemplo, la tarde del 22 de octubre, un hombre fue detenido tras agredir a un adulto mayor en la colonia Centro de Temoac.

Según el reporte policial, Pedro, de 32 años, esperó afuera de una tienda de abarrotes a Andrés, de 72 años, y lo amenazó de muerte sin razón aparente.

