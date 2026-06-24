Rayo desata tragedia en Veracruz; turista muere aplastado por un árbol en un balneario

La caída de un rayo en un árbol durante una tormenta eléctrica dentro del balneario Aguas Termales Carrizal, del municipio de Apazapan, en Veracruz, dejó una persona sin vida la tarde del martes 23 de junio.

El trágico deceso ocurrió después de que el árbol impactado por el rayo cayó sobre uno de los visitantes que acudió al centro acuático para pasar un día familiar.

La emergencia sorprendió a decenas de personas que se encontraban en las instalaciones recreativas; minutos antes, el ambiente era tranquilo; sin embargo, el cambio repentino en las condiciones del clima dio paso a una tormenta acompañada de lluvia y actividad eléctrica que terminó por desencadenar el accidente.

Así ocurrió la trágica muerte por un rayo en el balneario Aguas Termales Carrizal

De acuerdo con la información disponible, el visitante permanecía dentro del balneario cuando comenzó la tormenta; en medio de los relámpagos, un rayo impactó uno de los árboles ubicados en el centro recreativo, provocando que el tronco y sus ramas cedieran de manera repentina.

El árbol cayó directamente sobre la víctima, quien quedó atrapada bajo la estructura; personas que presenciaron el hecho solicitaron apoyo inmediato a los servicios de emergencia mientras intentaban auxiliar al hombre.

Paramédicos acudieron al balneario para brindarle atención médica; no obstante, tras la valoración correspondiente confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones provocadas por el impacto.

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¿Qué hicieron las autoridades tras el accidente?

Después de confirmarse el fallecimiento, elementos de seguridad y personal ministerial arribaron al balneario para resguardar el área donde ocurrió el accidente y comenzar las diligencias correspondientes.

Peritos de la Fiscalía realizaron el levantamiento de indicios y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde continuará el procedimiento legal para la identificación y entrega a sus familiares.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente la identidad de la persona fallecida; el caso generó consternación entre quienes visitaban el balneario, ya que el accidente ocurrió en cuestión de segundos, cuando varias familias disfrutaban de las aguas termales sin imaginar que una tormenta cambiaría por completo el rumbo de la jornada.