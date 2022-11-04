Alrededor de 150 turistas se encuentran retenidos en una embarcación en el río Marañón, con destino a Yurimaguas, por protestas en Perú contra la contaminación petrolera. Niños y mujeres embarazadas se encuentran entre los varados por el bloqueo fluvial.

Aunque la mayoría son turistas locales, también hay 23 extranjeros de nacionalidad alemana, británica, española y francesa.

De acuerdo con medios locales, pobladores de Cuninico, distrito de Urarinas en Loreto, interceptaron la embarcación Eduardo 11, en la que viajaban turistas nacionales y extranjeros.

“Estamos en nuestro viaje de Yurimaguas a Iquitos tuvimos que parar y nos dicen que tenemos que estar seis u ocho días aquí”, dijo Josua, un turista de nacionalidad alemana que se encontraba entre los retenidos.

Desde hace 45 días los pobladores de Cuninico solicitan ayuda al gobierno para mitigar el daño ecológico ocasionado por el derrame de petróleo en el río Marañón, sin embargo hasta hoy nadie los escucha. Qué espera Castillo, el premier y sus ministros para atender esta emergencia! pic.twitter.com/Qp8wtVjMYL — Patty Chirinos (@PattyChirinosVe) November 4, 2022

Según reportaron varios pasajeros a bordo, se llevaron a los trabajadores de la embarcación, y decenas de viajeros se quedaron retenidos en medio de la selva. Los tripulantes de la embarcación también fueron retenidos y llevados a otra comunidad.

Después de un día de haberlos tenido retenidos, el grupo indígena liberó a todos los turistas.

Por qué retuvieron a turista en Perú

Comuneros de Cuninico, Perú, bloquearon el tránsito de embarcaciones por el río Marañón en protesta por el derrame de petróleo ocurrido el 16 de septiembre.

El bloqueo en el río Marañón había sido anunciado por ocho comunidades aledañas a la quebrada Cuninico afectada por el derrame de petróleo.

Watson Trujillo, jefe de la comunidad de Cuninico, solicitó al gobierno de Perú que declare en emergencia la zona para que atiendan a la comunidad y resuelvan el problema de contaminación por petróleo.

“Hemos tenido que tomar agua y comer peces contaminados con petróleo sin que ningún gobierno se haya preocupado”, indicó Trujillo a los medios de comunicación.

Añadió que se vieron obligados a retener la embarcación como una medida desesperada para que el presidente y las autoridades hicieran caso del problema.