Trump y Putin se reúnen en Alaska para hablar sobre la guerra en Ucrania

Alaska fue elegido como punto de encuentro entre los mandatarios Vladimir Putin y Donald Trump, quienes se reunirán para establecer un diálogo sobre la guerra que se ha mantenido en Ucrania desde febrero de 2022, cuando ese territorio fue invadido por tropas rusas.

Es la primera vez, en seis años, que estos líderes se reúnen, y según el presidente de Estados Unidos, el objetivo es llegar a un acuerdo sobre el conflicto e indicó que si todo sale bien en este encuentro, inmediatamente agendará una segunda reunión en la que se considerará a Volodimir Zelensky.