Trump y Putin se reúnen en Alaska para hablar sobre la guerra en Ucrania
La guerra entre Rusia y Ucrania, que inició en febrero de 2022, será discutida durante la reunión que sostendrán Vladimir Putin y Donald Trump en Alaska.
Alaska fue elegido como punto de encuentro entre los mandatarios Vladimir Putin y Donald Trump, quienes se reunirán para establecer un diálogo sobre la guerra que se ha mantenido en Ucrania desde febrero de 2022, cuando ese territorio fue invadido por tropas rusas.
Es la primera vez, en seis años, que estos líderes se reúnen, y según el presidente de Estados Unidos, el objetivo es llegar a un acuerdo sobre el conflicto e indicó que si todo sale bien en este encuentro, inmediatamente agendará una segunda reunión en la que se considerará a Volodimir Zelensky.
Trump y Putin buscarán llegar a un acuerdo sobre la guerra en Ucrania, aunque previamente el presidente de EU aseguró que no negociará en nombre de Kiev.
Rusia no quiere detener ataques, acusa Zelensky
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, aseguró que Rusia continúa con los ataques en varias regiones, entre ellas, Zaporiyia y Donetsk, lo que indica que Moscú no quiere detener sus embates para ponerle fin a la guerra.
Putin y Trump cara a cara
Ya están en Alaska ambos presidentes, quienes caminaron por una alfombra roja para tomarse la foto protocolaria y después dirigirse al sitio donde dialogarán sobre el futuro del conflicto entre las tropas rusas y ucranianas.
El presidente Trump saluda al presidente ruso Vladimir Putin en su histórica cumbre en Alaska.
Air Force One aterriza en Alaska
El avión donde viaja el presidente Trump llegó a Alaska; en el aeropuerto, varios miembros de la Fuerza Aérea se reúnen en la pista para recibir al mandatario. Esta cumbre con Putin se realizará en Anchorage, Alaska.
El Air Force One aterrizó oficialmente en la Base Conjunta Elmendorf en Anchorage, Alaska.
EU no negociará en nombre de Ucrania, afirma Trump
Desde el Air Force One, el presidente de Estados Unidos aseguró que durante su encuentro con Putin no negociaría en nombre de Ucrania, porque es Kiev quien debe decidir si participa en intercambios territoriales con Rusia.
“Se discutirán, pero debo dejar que Ucrania tome esa decisión, y creo que tomará la decisión correcta. Pero no estoy aquí para negociar por Ucrania, estoy aquí para sentarlos a la mesa”, declaró Trump.
También comentó que era una buena señal que Putin viajara hacia Alaska con ejecutivos de negocios; sin embargo, adelantó que no se podrían hacer acuerdos hasta que se resolviera la guerra.
Putin visita monumento de la Segunda Guerra Mundial
Vladimir Putin visitó el memorial de la Ruta Alsib, que conectaba a la entonces Unión Soviética con Estados Unidos por Alaska y Siberia, previo a su salida para su encuentro con Trump.
El monumento fue colocado para recordar a los pilotos soviéticos y estadounidenses que usaron esa ruta y murieron durante la Segunda Guerra Mundial.
Trump dialoga con Aleksandr Lukashenko
En su cuenta de Truth Social, Trump informó que habló con el mandatario bielorruso, Aleksandr Lukashenko, previo a viajar hacia Alaska.
Durante su comunicación con Lukashenko, le pidió la liberación de mil 300 presos políticos, de los cuales, 16 ya fueron liberados. También expresó su interés por concretar una reunión en el futuro.