Fuerza Informativa Azteca posee las últimas noticias de México y el mundo para este 02 de junio de 2023, entre las que destacan el mensaje que envió Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de hoy, el anuncio de los conciertos de Taylor Swift y un microsismo en CDMX. Consulta todos los detalles a continuación.



Se reporta microsismo magnitud 2.3 en la CDMX

De acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional, esta tarde se registró un temblor en la Ciudad de México; no obstante, debido a su magnitud, no ameritó la activación de la alerta sísmica. El movimiento telúrico ocurrió al noreste de la alcaldía Coyoacán.

SISMO Magnitud 2.3 Loc. 3 km al NOROESTE de COYOACAN, CDMX 02/06/23 19:12:03 Lat 19.37 Lon -99.18 Pf 1 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) June 3, 2023

“Continuidad con cambio": A un año de las elecciones 2024, AMLO lanza mensaje

Durante la mañanera de este viernes, AMLO dijo que para las elecciones 2024 lo más importante es una “continuidad con cambio (...) seguir desterrando la corrupción de México, ese es el secreto, esa es la clave”, aseguró.



¡Taylor Swift viene a México!

Por primera vez, en casi 15 años de carrera, la cantante Taylor Swift confirmó a través de sus redes sociales que dará tres conciertos en el Foro Sol. Checa cuándo se presentará y cómo comprar los boletos aquí.



La Iglesia Católica en España revela cientos de casos de abuso sexual

Uno de los representantes de la Iglesia Católica en España externó que se informó de su contenido para “comprender la situación de esta realidad” de abuso sexual, cometido durante 8 décadas.



A sangre fría, hombre dispara y mata a un gato en Tlalnepantla, Edomex

En un video de una cámara de seguridad y que fue compartido en redes sociales, se ve como un hombre ataca a un gato afuera de un domicilio ubicado en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México (Edomex), disparándole con un arma de fuego.



¡Imágenes impactantes! Tornados azotan el noroeste de China

Al menos 13 heridos, más de 200 afectados y 100 casas dañadas fue el saldo del paso de varios tornados en dos ciudades al noroeste de China.



Se queda en prisión Yessica, presunta agresora de Patxy Ximena

Yessica Alejandra, la joven acusada del feminicidio de Patxy Ximena, se quedará en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, al menos hasta que se resuelva su situación legal, así lo decidió un juez que dictó prisión preventiva oficiosa.



Video de tiburón que salva a una tortuga herida de morir, ¿es real?

Se ha hecho viral un video donde supuestamente un tiburón, empujó a una tortuga herida hasta un barco para que los tripulantes pudieran verla e hicieran lo posible para ayudarla.