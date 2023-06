La Iglesia Católica en España reveló cientos de casos de abuso sexual cometidos durante 8 décadas

Uno de los representantes de la Iglesia Católica en España, externó que se informó que su contenido “busca ofrecer todos los elementos disponibles, todos los elementos que nosotros conocemos para comprender la situación de esta realidad” de abuso sexual, “que incluye toda la información recibida en la conferencia episcopal y que se ha podido contrastar con las distintas fuentes” externó el doctor José Gabriel Vera Beorlegui, vocero de la conferencia episcopal de España.

La Iglesia católica encontró cientos de presuntos abusadores de niños

Una investigación de la Iglesia católica española sobre el abuso sexual infantil por parte de miembros del clero y personal no clerical ha identificado hasta ahora 728 presuntos abusadores y 927 víctimas desde la década de 1940, según su primer informe.

“las oficinas para protección de menores y de abuso han recibido 728 testimonios de abusos sexuales cometidos contra menores en el ámbito de la Iglesia Católica, de estos casos, 283 testimonios fueron recibidos en las oficinas diocesanas y 445 en las oficinas creadas por las congregaciones religiosas”, subrayó el doctor José Gabriel Vera Beorlegui, vocero de la conferencia episcopal de España.

“Algunos testimonios señalaron al mismo victimario, hablan de varias víctimas, por eso que como en el centro están las víctimas, estamos hablando de 927 víctimas que han presentado testimonio en las oficinas”, dijo José Gabriel Vera, portavoz de la Conferencia Episcopal Española.

La Iglesia Católica externa el deseo de ayudar a la sanación

“Porque reconocemos el daño causado y porque queremos ayudar a todas las víctimas en esa acogida en su acompañamiento en su sanación.”

Si no hay verdad no hay Iglesia

“la iglesia es la institución más interesada en saber lo que ha ocurrido con los abusos sexuales por eso aunque nos duelen nosotros con la verdad no estamos cómodos porque nosotros somos gente de la verdad y conocer la verdad es una necesidad imprescindible para nosotros si no hay verdad no hay iglesia”, externó el portavoz de la Conferencia Episcopal Española.

Casos de abuso sexual que han sacudido a la Iglesia Católica

El tema se convirtió en el centro de atención en España en 2021 después de que el periódico El País informara sobre más de 1,200 presuntos casos, años después de que los escándalos de abuso sexual sacudieran a la Iglesia en países como Estados Unidos, Irlanda y Francia.

Se han iniciado varias investigaciones, incluida una dirigida por el defensor del pueblo del país y la propia investigación interna de la Iglesia.

El informe, que recopiló los testimonios de las víctimas y no es una prueba de culpabilidad o inocencia, dijo que más del 99% de los presuntos perpetradores eran hombres y que la mitad de los abusadores eran clérigos. La mayoría de los casos registrados ocurrieron en las décadas de 1960 y 1980.

Según las víctimas, la mayoría hombres, más del 63% de los presuntos abusadores han muerto.

El año pasado, la Fiscalía General de España escribió en una carta al Defensor del Pueblo que la investigación interna de la Iglesia era “parcial” y “de poca utilidad”.