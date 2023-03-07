Últimas noticias de hoy: Hallan a estadounidenses secuestrados en Tamaulipas

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te trae las últimas noticias de hoy martes 07 de marzo de 2023 para que estés al tanto de lo que sucede en nuestro país y en el resto del mundo.

Las autoridades de Tamaulipas hallaron a los cuatro estadounidenses secuestrados en Matamoros. Además, ocurrió un incendio en el penal de Santa Martha Acatitla durante la madrugada de hoy. También un accidente de calandria provocó daños materiales en Guadalajara, Jalisco.



Dos muertos y un herido: Saldo de los cuatro ciudadanos estadounidenses secuestrados en Tamaulipas

Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, confirmó el hallazgo de los estadounidenses secuestrados en Matamoros la semana pasada. En llamada telefónica con el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina de este martes, el mandatario estatal confirmó que dos de los ciudadanos norteamericanos raptados fallecieron, uno está lesionado y el cuarto está con vida.



Incendio en penal de Santa Martha Acatitla moviliza a los bomberos

Un incendio de un dormitorio en el penal de Santa Martha Acatitla movilizó a los cuerpos de emergencia esta madrugada: Los bomberos extinguieron las llamas que encontraron en ropa apilada. No hay personas lesionadas ni intoxicadas y las reclusas fueron evacuadas. Las autoridades investigan la causa del siniestro.



¿Maltrato animal? Calandria sufre accidente con caballo

Una calandria tirada por un caballo rompió los cristales de un automóvil en el centro de Guadalajara, Jalisco. El equino, de nombre “Muñeco”, tiene 10 años de edad y cometió el accidente al asustarse. Algunas personas señalan el supuesto maltrato de los caballos que son usados en este tipo de vehículos.

Hay un detenido por secuestro de 4 estadounidenses en Tamaulipas

En conferencia de prensa del gobierno federal informaron que las fuerzas del orden detuvieron a uno de los presuntos delincuentes del secuestro de los estadounidenses en Matamoros. Además confirmaron que dos de las víctimas murieron, mientras que las dos que sobrevivieron ya regresaron a su país.

Daniel Ortega cancela 2 universidades privadas y decomisa sus bienes

Daniel Ortega, dictador de Nicaragua, canceló a la Universidad Juan Pablo II y la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua, debido a un “incumplimiento a las leyes que lo regulan” según el Ministerio de Gobernación local.

¡Ovidio dice que no es Ovidio!

Como parte de la estrategia legal de sus abogados, Ovidio Guzmán, aseguró que no es "la persona que ellos creen, que reclama hoy Estados Unidos". Hoy tuvo lugar su audiencia por medio de videollamada, desde el penal del altiplano, en el Estado de México.