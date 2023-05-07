Últimas noticias de hoy: Vehículo arrolla a migrantes en Texas, EU

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene al tanto de las últimas noticias de hoy domingo 07 de mayo de 2023, ocurridas en México y el mundo. El recorrido por la información comienza en Estados Unidos, donde el conductor de un vehículo arrolló a varias personas migrantes en una calle de Texas.

Mientras que en México, un anuncio espectacular cayó en la avenida Circuito Interior durante la noche de ayer sábado. Además, recordarme cuando el hoy rey del Reino Unido, Carlos III visitó México en el año 2014.

VIDEO: Arrollan a migrantes en Brownsville, Texas; hay 7 muertos

Un automóvil arrolló a migrantes que estaban afuera de un albergue en Brownsville, Texas, en Estados Unidos. Los primeros reportes señalan siete personas muertas y al menos 11 lesionados debido al incidente.

⚠️Revelan el momento exacto en el que los migrantes fueron arrollados.⚠️



El Departamento de la Policía de #Brownsville indicó que el sospechoso fue detenido y se encuentra en un hospital local, donde es atendido.



Los detalles --------> https://t.co/IvrCMb2kTH pic.twitter.com/M4hBPfqxSG — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 7, 2023

Viento tira un espectacular en la Gustavo A. Madero

Un anuncio espectacular de más de 30 metros de altura cayó en el cruce de Circuito Interior y la calle Claude Debussy en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México. El desplome ocurrió debido a los fuertes vientos de anoche sábado. Las labores para retirar la estructura duraron alrededor de cuatro horas. No hubo personas lesionadas.

Las fuertes ráfagas de viento registradas en la #CDMX, provocaron la caída de un espectacular de más de 30 metros de altura, en Circuito interior y la calle Claude Debussy en la alcaldía @TuAlcaldiaGAM pic.twitter.com/BmA0LZCZSV — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 7, 2023

VIDEO: El día que el rey Carlos III y Camila visitaron Real del Monte, Hidalgo

En noviembre de 2014, el hoy rey Carlos III y su esposa Camila acudieron a Real del Monte, en Hidalgo, a invitación del entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto. El actual monarca inglés ha visitado nuestro país en cinco ocasiones, ya que le encanta la cultura mexicana.

¿Qué pasa si me aguanto un estornudo?

Un estornudo provoca que el aire salga expulsado a una increíble velocidad; esto puede causar algunos daños en el cuerpo, por eso es importante no aguantarse.

La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, señala que un estornudo puede alcanzar velocidades de hasta 57.24 kilómetros por hora, esto puede significar un daño en el cuerpo si es que una persona se resiste a estornudar.

¿Por qué es importante el estornudo de etiqueta y el uso correcto del cubrebocas en tiempos de #Covid_19 ? #PuntoDeVista de Alejandro Villalvazo 👇 pic.twitter.com/jWriHg5fiu — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 11, 2020

Proponen que aerolíneas reembolsen la TUA bajo ciertas condiciones

El legislador Miguel Ángel Torres Rosales, del PRD, envió una iniciativa para modificar la Ley de Aviación Civil y obligar a las aerolíneas a reembolsar la Tarifa de Uso de Aeropuerto al usuario, en caso de no realizar el viaje.

🚨 Atención #viajeros✈️



A partir del 1ro de enero de 2023, la Tarifa de Uso de Aeropuerto, #TUA incrementará 2.02 dólares para vuelos nacionales y 3.83 dólares en internacionales para quien viaje desde o hacia el @AICM_mx. #TómaloEnCuenta. pic.twitter.com/X2wnTcyVZL — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 27, 2022

Concierto se apodera del Castillo de Windsor en cierre de coronación del rey Carlos III

Lionel Richie y Katy Perry protagonizaron el “Concierto de Coronación” que transformó el castillo de Windsor en una sala de conciertos para celebrar la coronacióndel rey Carlos III de Reino Unido.

Carlos, su esposa, la reina Camilla, y otros miembros de la realeza de alto rango se unieron a una audiencia de 20 mil miembros del público e invitados especiales.

Lionel Richie y @katyperry fueron algunos de los artistas que hicieron cantar a todo Windsor en el “Concierto de #Coronación”https://t.co/ybQnK9rLmR — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 8, 2023

Desplome de un juego mecánico en Nogales, Sonora

Durante la noche de este sábado siete de mayo de 2023, un juego mecánico se desplomó en pleno evento de la Feria de las Flores.efectuado en Nogales, Sonora.

El siniestro dejó a tres personas lesionadas, de las cuales, dos son bomberos que atendían la emergencia, además de un menor de edad.

