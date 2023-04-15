Detienen a hombre que atacó al primer ministro de Japón: Últimas noticias de hoy en México y el mundo

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene al tanto de las últimas noticias de hoy sábado 15 de abril de 2023 en México y el mundo. En Japón, tras el atentado contra el primer ministro Fumio Kishida, fue detenido un sospechoso de 24 años en la ciudad de Kawanishi y acusado de obstrucción comercial por la fuerza.

En México, investigación por el incendio en estación migratoria registra sus primeros avances al dictarse vinculación a proceso en contra de tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración que permanecerán en prisión preventiva. Además, volcadura en Tlatelolco deja dos personas heridas.



Detienen al hombre que lanzó bomba contra el primer ministro de Japón, Fumio Kishida

El primer ministro japonés, Fumio Kishida, fue evacuado ileso después de que un sospechoso arrojara lo que parecía ser una bomba de humo en un discurso al aire libre en el oeste de Japón el sábado 15 de abril.

Japanese Prime Minister Fumio Kishida was evacuated unhurt after a suspect threw what appeared to be a smoke bomb at an outdoor speech in western Japan https://t.co/q7U9WXf0mR pic.twitter.com/aqLUUptkio — Reuters (@Reuters) April 15, 2023

Juez dictó prisión preventiva oficiosa a 3 funcionarios del INM

Por orden del juez, tres funcionarios del INM permanecerán en prisión preventiva. La audiencia de vinculación a proceso continuará el martes 18 de abril.

La @FGRMexico solicitó las órdenes de aprehensión en contra del director del @INAMI_mx, Francisco Garduño Yañez, y Antonio Molina, Director General de Regulación y Archivo Migratorio.https://t.co/8cmDb7oUCD — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 12, 2023

Choque y volcadura en Tlatelolco deja 2 conductores heridos

El choque y volcadura se registró alrededor de las 01:00 horas, en Eje Central Lázaro Cárdenas y el Eje 2 (Manuel González), en la colonia Nonoalco Tlatelolco.

Este sábado #MientrasDormía se registró un fuerte choque y volcadura en el cruce de Eje Central Lázaro Cárdenas y el Eje 2 Manuel González, en la colonia Nonoalco #Tlatelolco.



Los dos conductores implicados resultaron heridos, pero no ameritaron traslado al hospital. pic.twitter.com/ukVyts8Ybp — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 15, 2023

Alemania se despide de la energía nuclear; apaga sus últimas centrales

¡El fin a seis décadas de energía nuclear! El gobierno de Alemania desconectó sus últimas tres centrales atómicas, poniendo fin a un programa de los movimientos de protesta más fuertes de Europa.



Vuelven a aprehender a padres de Marlon “N”, presunto feminicida de Montserrat Bendimes

A tan solo unas horas de ser liberados, los padres de Marlon “N”, presunto feminicida de Montserrat Bendimes, volvieron a ser detenidos en Veracruz, por el delito de omisión de auxilio.



Lanzan con éxito satélite colombiano FAC SAT2 Chiribiquete

¡Histórico momento para la ciencia! El satélite colombiano despegó la mañana del sábado 15 de abril desde la base de fuerza espacial ubicada en Vandenberg, California, EU; sería el segundo que Colombia logra poner en órbita con éxito.



Ken Salazar ofrece conferencia para informar sobre el combate al tráfico de fentanilo y de armas

El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, presentó los acuerdos entre México y aquel país para combatir el tráfico y consumo de fentanilo, así como tráfico de armas en América del Norte.



Ataque en balneario de Cortázar, Guanajuato, deja al menos 10 heridos

Bañistas reportaron en redes sociales que un comando de 20 sicarios perpetró un ataque contra unos asistentes al balneario ubicado en Cortázar, Guanajuato.