Últimas noticias de hoy: Tirador de Bruselas es abatido

El sujeto que disparó contra varios peatones en Bruselas, Bélgica, la tarde de ayer y mató a dos ciudadanos suecos quedó abatido por la policía local. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te brinda las últimas noticias de hoy martes 17 de octubre de 2023 ocurridas en México y el mundo.

Abaten a tirador de Bruselas, Bélgica que mató a dos personas; elevan alerta terrorista

El sujeto que disparó contra dos ciudadanos suecos en un ataque en Bruselas, Bélgica, quedó abatido por la policía local, aseguró la oficina del fiscal federal del país. El nivel de alerta terrorista en Bruselas quedó en 4, el más alto, mientras que en el resto de la nación quedó en nivel 3.

INE aprueba que partidos postulen a cinco mujeres para las gubernaturas en elecciones 2024

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó en comisiones que los partidos políticos postulen al menos a cinco mujeres para las nueve gubernaturas en juego para las elecciones 2024. Las Comisiones Unidas de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de Género y No Discriminación del órgano electoral aprobaron emitir los criterios que buscan garantizar la paridad de género.

Evacúan el Palacio de Versalles por “paquete sospechoso”; esto sabemos

Esta mañana, el Palacio de Versalles en París, Francia, debió ser evacuado tras detectar un paquete sospechoso. Cabe recordar que el sábado pasado, el recinto, junto a otros lugares como el museo de Louvre tuvieron que ser desalojados por una falsa alerta de bomba.

#Francia | Evacúan el @CVersailles por “paquete sospechoso”.



Es la segunda ocasión que sucede en menos de una semana; la #Policía Nacional resguarda el recinto.https://t.co/6VoqmmZ4iD pic.twitter.com/o6r9zXAINH — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 17, 2023

Graban a tesorera de Juanacatlán disparando al aire para disolver riña afuera de su casa

Habitantes de El Salto, Jalisco, grabaron a una mujer a quien identificaron como Rosa Viridiana Castillo, tesorera de Juanacatlán, quien realizaba disparos al aire y amenazaba a un grupo de jóvenes que realizan una riña afuera de su casa.

Oposición alista acciones de inconstitucionalidad si se eliminan fideicomisos del Poder Judicial

El coordinador de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manuel Añorve Baños, adelantó que, en caso de que sea aprobada la eliminación de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, la oposición interpondrá acciones de inconstitucionalidad. Trabajadores del Poder Judicial han efectuado marchas y bloqueos en la CDMX, debido a que señalan que la eliminación de estos instrumentos les afectará directamente.