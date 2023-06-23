“Fue invasión de poderes”, dice AMLO por rechazo al Plan B: Últimas noticias de hoy en México y el mundo

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene al tanto de las últimas noticias de hoy viernes 23 de junio de 2023 en México y el mundo. La información comienza con la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Mientras que, en Puebla, la explosión de un auto alarmó a vecinos que salieron corriendo para evitar una desgracia en el municipio de Cholula. Además, Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación señala el machismo que existe tras ocupar el cargo en el gabinete de AMLO.



Así reaccionó AMLO

López Obrador acusó a la Corte de corregir la plana al Poder Legislativo tras fallar en contra de sus reformas electorales el pasado 22 de junio.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reiteró que su gobierno es respetuoso y acatará la sepultura de la segunda parte del #PlanB en materia electoral pic.twitter.com/jL3cnsXo6X — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 23, 2023

La explosión de un auto, debido a una falla eléctrica, sorprendió a los colonos en Cholula, Puebla; temían que el fuego alcanzara las viviendas de la zona.

La #explosión deL auto, debido a una falla eléctrica, sorprendió a los vecinos que temían que el #fuego alcanzara las viviendas de la zona.



No se reportaron #heridos.https://t.co/6CkRxGpRiu — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 23, 2023

La Secretaria de Gobernación, Luis María Alcalde, se refirió a los ataques que ha recibido por ser mujer y ocupar esa importante dependencia federal.

#EnLaMañanera | La Secretaria de Gobernación, @LuisaAlcalde se refirió a los ataques que ha recibido por ser mujer y ocupar esa importante dependencia federal pic.twitter.com/L4cBkZjs0W — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 23, 2023

Personal médico exige mejorar condiciones laborales y bloquea las vías principales en al menos cuatro hospitales de la Ciudad de México para hacer valer sus demandas.

#AlertaVialFIA | Personal de #salud que trabaja en el Hospital General de Balbuena bloquea la Avenida #FrayServando.



Demandan la #basificacion y mejores condiciones laborales. pic.twitter.com/2cc23C2cbl — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 23, 2023

¿Por qué tan caro? Recibos de luz podrían aumentar por ola de calor en México

De acuerdo con expertos, los recibos de luz podrían registrar un incremento debido al uso de aire acondicionado, ya que estos artefactos cuentan con altos niveles de consumo de energía eléctrica.



Niño de 2 años dispara un arma por accidente y mata a su mamá embarazada

La tragedia ensombreció a una región de Ohio, Estados Unidos, cuando un niño de 2 años de edad disparó accidentalmente un arma y mató a su mamá embarazada.



Prevén que fenómeno "El Niño" será el más intenso de la historia; así se ve desde el espacio

El Niño es un fenómeno climático y oceánico; un estudio reciente prevé que este sea el más intenso de la historia, también que crezca a un ritmo más rápido.



Estados Unidos presenta cargos contra 4 empresas chinas por fabricación de fentanilo

El gobierno estadounidense acusó a las empresas chinas de fabricar productos químicos y a las personas por traficar ilegalmente sustancias utilizadas para la fabricación del fentanilo.