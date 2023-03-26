Últimas noticias de hoy: Consejería Jurídica de la Presidencia impugnará suspensión del Plan B

Este domingo 26 de marzo de 2023, Fuerza Informativa Azteca te brinda un recorrido por las últimas noticias de hoy en México y el mundo. La información más relevante comienza en este día, donde la presidencia de la República informó que impugnará la suspensión otorgada por un ministro de la Suprema Corte respecto a la aplicación del Plan B de la Reforma Electoral.

La actualidad continúa por un hombre que intentó atacar sexualmente a una mujer en el hospital de Balbuena, en la Ciudad de México (CDMX). Además, el papa Francisco envió un mensaje en el cual muestra su solidaridad ante las víctimas de los tornados en Estados Unidos.

Consejería Jurídica de Presidencia impugnará suspensión del Plan B de Reforma Electoral

La Consejería Jurídica de la Presidencia informó que impugnará la decisión del ministro Javier Laynez Potisek, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien el viernes pasado suspendió la aplicación de la Reforma Electoral aprobada en el Poder Legislativo, conocida popularmente como Plan B. En un comunicado, la dependencia dependiente del Ejecutivo federal destacó que no es normal que estas resoluciones sean comunicadas en viernes por la noche, sin notificar a las autoridades y que admita una controversia constitucional en materia electoral.

#ALMOMENTO | ⚠️ El Consejo Jurídico de la Presidencia anunció que impugnará la decisión de la @SCJN de ponerle freno al "Plan B" de la #ReformaElectoral.



El pasado viernes, el ministro Javier Laynez admitió un amparo presentado por el #INE, lo que mandó a la congeladora por… pic.twitter.com/2aWpgVk7vs — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 26, 2023

Sujeto intenta agredir sexualmente a mujer en Hospital de Balbuena

Un hombre intentó quitarle la ropa a una trabajadora de limpieza del Hospital General Balbuena, en la alcaldía Venustiano Carranza de la CDMX. Aunque la víctima pidió ayuda a un policía que vigilaba el nosocomio acudió para ayudarla, pero el sujeto le golpeó la cabeza. El sujeto quedó detenido y golpeado por algunas personas. Posteriormente, policías capitalinos lograron detenerlo y presentarlo ante el Ministerio Público.

Francisco se solidariza con víctimas de tornados en EU

El Papa Francisco pidió una oración para las 26 personas que fallecieron a causa de los tornados ocurridos en los estados de Mississippi y Alabama en Estados Unidos. En el marco del Angelus, el líder del Estado Vaticano también pidió por la paz en Perú así como por la paz en Ucrania.

