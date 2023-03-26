Consejería Jurídica de Presidencia impugnará suspensión del Plan B de Reforma Electoral

La Consejería Jurídica de la Presidencia informó que impugnará la decisión del ministro Javier Laynez Potisek de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien el viernes pasado otorgó la suspensión de la aplicación de la Reforma Electoral aprobada en el Poder Legislativo, conocida popularmente como Plan B.

En un comunicado, la dependencia dependiente del Ejecutivo federal destacó que no es normal que estas resoluciones sean comunicadas en viernes por la noche, sin notificar a las autoridades y que admita una controversia constitucional en materia electoral.

“No es común que, en viernes por la noche y sin notificar formalmente a las autoridades, la Corte anuncie públicamente una determinación tan relevante; como tampoco es normal que se admita a trámite una controversia constitucional en materia electoral porque la Constitución no lo permite”, señaló la Consejería.

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Para conceder suspensión, ministro Laynez arrancó hojas a la Constitución.https://t.co/dESrf8MPS1 pic.twitter.com/jDFVE5TvbB — Gobierno de México (@GobiernoMX) March 26, 2023

Agregó que tampoco había sucedido que un juez constitucional dejara sin efectos una ley electoral aprobada por el Legislativo y “ordenara revivir” las disposiciones derogadas, sin aprobación de una sentencia de ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La Consejería acusó que este es un “régimen de excepción” que anula la presunción de validez constitucional de toda norma general. Consideró que el Plan B no pone en riesgo los derechos de la ciudadanía, ya que “no existe ningún proceso electoral federal en curso”.

También añadió que la Constitución Política sólo permite que la SCJN conozca de controversias donde se cuestione la regularidad constitucional de las normas generales, actos u omisiones “con excepción de las que se refieran a la materia electoral”.

¿Qué es lo que suspendió Javier Laynez sobre el Plan B?

Cabe recordar que el pasado viernes 24 de marzo, el ministro Javier Laynez Potisek admitió a trámite la Controversia Constitucional interpuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) contra el Plan B.

Debido a ello, el ministro emitió una suspensión a esta reforma electoral, ya que considera que la aplicación de estas nuevas leyes pueden violar los derechos “político-electorales de la ciudadanía”, de acuerdo con la SCJN. Detalló que este tipo de suspensiones proceden en casos de posible violación de derechos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la demanda presentada por el @INEMexico en contra de las reformas legales que modifican tanto su estructura como sus procedimientos y concedió la suspensión solicitada.



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“La SCJN ha resuelto en ocasiones anteriores que en Controversias Constitucionales sí corresponde otorgar la suspensión aun tratándose de leyes, cuando pudieran vulnerar de manera irreparable derechos humanos”, explicó la Corte en un comunicado.

Debido a ello, la aplicación del Plan B quedó suspendida y rigen las leyes vigentes “antes de la respectiva reforma”, agrega el mensaje de la SCJN.

