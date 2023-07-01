Choque de autobús en India deja 25 muertos y 8 heridos: últimas noticias de hoy en México y el mundo

¡Trágico accidente en India! Autobús choca y se incendia en el estado de Maharashtra; entérate de esta y las últimas noticias en Fuerza Informativa Azteca (FIA) hoy sábado 1 de julio de 2023:

Un accidente registrado al oeste de India, dejó un saldo de 25 muertos, entre ellos tres niños, y al menos ocho heridos luego de que el vehículo se estrellara contra un divisor de carreteras alrededor de la 1:35 a. m. (20:00 GMT), rompiendo el tanque de diésel del vehículo y provocando un incendio.

In the buldhana region of the state of maharashtra, india, a bus going to the city of pune crashed into the barriers at around 01:30 local time, and it caught fire and burned down, 25 people, including 3 children, lost their lives, 8 people were injured, pic.twitter.com/NhPrdUov79 — Nico (@Nico00503) July 1, 2023

“Beatriz” y “Adrián” se degradan a tormenta tropical

Durante la mañana de este sábado 1 de julio los fenómenos “Beatriz” y “Adrián”, que figuraban como huracán categoría 1 y 2, respectivamente, se degradaron a tormenta tropical.



Dilano van’t Hoff, piloto de 18 años, al competir en el Campeonato FRECA

El piloto neerlandés Dilano van’t Hoff falleció a los 18 años tras un aparatoso accidente en el Circuito de Spa-Francorchamps durante el Campeonato de Fórmula Regional Europea (FRECA).

🚨 El piloto Dilano Van't Hoff de 18 años pierde la vida en accidente durante la competencia por el Campeonato de Fórmula Regional Europea. pic.twitter.com/dVsRnIfbyG — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 1, 2023

Metrobús choca contra el muro de contención de puente vehicular de Taxqueña; hoy 2 lesionados

La unidad circulaba sobre el Eje Tres en dirección al Norte, cuando metros antes de llegar al cruce con la calzada Taxqueña el conductor perdió el control de la pesada unidad y se impactó contra el muro de contención para después subirse a la barandilla de un puente vehicular.

Unidad del @MetrobusCDMX chocó contra el muro de contención del puente vehicular en calzada Taxqueña y Eje 3; hay 2 lesionados.



Los bomberos apoyaron en la emergencia que terminó con el retiro del vehículo articulado con apoyo de una grúa.#MientrasDormía. pic.twitter.com/2EGAepQQYb — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 1, 2023

Elon Musk anuncia restricciones para cuentas no verificadas

El multimillonario notificó que Twitter ha impuesto límites temporales a la lectura de tuits para evitar “niveles extremos de extracción de datos y manipulación del sistema”, imponiendo que:

Las cuentas verificadas están limitadas a leer 6000 publicaciones por día.

Cuentas no verificadas a 600 publicaciones/día.

Nuevas cuentas no verificadas a 300/día

¿Cómo se hizo rico Elon Musk?|Dado Ruvic/Reuters

Se celebra el AMLO Fest 2023, el festejo por el triunfo electoral en el Zócalo

Con motivo de los cinco años del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se realiza un evento masivo en el Zócalo de la Ciudad de México para celebrar su triunfo en las urnas.