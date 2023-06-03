Casi 300 muertos por accidente de trenes en India: últimas noticias de hoy en México y el mundo

Más de 250 personas muertas y 800 heridos por choque de trenes en el estado de Odisha, al este de India; entérate de esta y las últimas noticias en Fuerza Informativa Azteca (FIA) hoy sábado 3 de junio de 2023:



El peor accidente de trenes en India en 20 años:

El triple accidente de trenes que involucró a dos trenes de pasajeros y un tren de carga registrado el pasado viernes 2 de junio, dejó al menos 288 muertos y más de 900 heridos, según Sudhanshu Sarangi, director general de los Servicios de Bomberos de Odisha.

Trágico choque de trenes en India deja 200 muertos y al menos 900 heridos



Sin embargo, en India estos percances son cosa común; en 2020, en la red ferroviaria, la cuarta más grande del mundo, ocurrieron más de 13 incidentes.



Raziel Cruz Salazar con el reporte. pic.twitter.com/Ha4wjNglaq — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 3, 2023

Checho Pérez queda eliminado en la Q2 del GP de España:

El tapatío terminó no superó la Q2, terminó undécimo lugar y será desde esta posición en la que inicie la carrera del Gran Premio de España, el circuito de Barcelona.

Hoy será el concierto gratis de Los Fabulosos Cadillacs en CDMX

Este sábado 3 de junio 'Los Fabulosos Cadillacs' se presentarán por primera vez en el Centro Histórico de México, toma precauciones y verifica cuáles serán las vialidades que permanecerán cerradas.



Aficionado del River Plate muere al caer de las tribunas

Un aficionado murió al caer desde las tribunas durante el partido entre el River Plate y el Defensa y Justicia, por lo que el encuentro tuvo que ser suspendido.

Tormenta tropical Arlene se degrada a depresión tropical

la tormenta tropical Arlene comenzó a perder fuerza en su trayectoria hacia el sur por el Golfo de México y se degradó a la categoría de depresión tropical.



Joe Biden firma ley para elevar el techo de la deuda de EU hasta el 2025

Joe Biden firmó la ley para elevar el techo de la deuda hasta el 2025 que suspende el límite de la deuda de la nación norteamericana hasta el 1 de enero de 2025.



Niegan amparo a Rafael Caro Quintero contra extradición a EU

Magistrados negaron otro amparo al narcotraficante Rafael Caro Quintero, quien buscó contar con la protección de la justicia federal, contra una eventual orden de traslado con fines de extradición a Estados Unidos.