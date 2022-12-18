Mundial Qatar 2022, últimas noticias de México este 18 de diciembre 2022

Comienza tu día con las últimas noticias de México y el mundo para este 18 de diciembre de 2022. Entre estas se destacan; Argentina es el campeón en el Mundial de Qatar 2022 y Corea del Norte dispara dos misiles balísticos.



Argentina campeón en Mundial Qatar 2022

Argentina se coronó como campeón del mundo tras un juego memorable, pues tuvo un triplete de Kylian Mbappé, doblete de Lionel Messi, goles de último minuto, al “Dibu” Martínez como héroe y que tuvo que definirse por la vía de los penales, donde el conjunto sudamericano no falló y consiguió ganar el Mundial de Qatar 2022.



Corea del Norte dispara misiles

Corea del Norte disparó dos misiles balísticos hacia el mar, frente a la costa oriental de la península coreana, informaron Corea del Sur y Japón, lo que llevó a la oficina presidencial surcoreana a “condenar enérgicamente” a Pionyang por la escalada de tensión.



Explosión en volcán Popocatépetl

Protección Civil del estado de Puebla alertó a la población de no acercarse al volcán Popocatépetl debido a la reciente actividad que tuvo. Fue durante la noche del pasado sábado 17 de diciembre que se registró una explosión en el volcán y exhalaciones, cerca de las 21:08 horas, por lo que se activó la alerta amarilla fase 2.



Sedena aseguró camión con metanfetamina líquida

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que, junto a la Guardia Nacional (GN) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) aseguraron posible metanfetamina líquida y un camión en Hermosillo, Sonora.