Ebrard en Qatar y Buen Fin: últimas noticias de México hoy 19 de noviembre
Entre las últimas noticias de México este 19 de noviembre están las declaraciones de Ebrard sobre el aficionado mexicano en Qatar y el arranque del Buen Fin.
Mantente informado con las últimas noticias de México y el mundo este sábado 19 de noviembre de 2022; entre las que destacan la inauguración del Centro México en Qatar 2022 y el arranque del Buen Fin este fin de semana.
- Marcelo Ebrard inaugura el Centro México-Qatar 2022
Con el fin de brindar asistencia e información a mexicanos, Marcelo Ebrard inauguró el Centro México-Qatar 2022, que estará disponible hasta el 20 de diciembre.
- Arranca el Buen Fin 2022: Evita ofertas engañosas
La Condusef dio consejos para evitar caer en trampas con ofertas engañosas virtuales que provocan una compra incorrecta en el Buen Fin 2022.
🧐Antes de realizar alguna compra durante #ElBuenFin haz un presupuesto para tener un panorama de tus ingresos y egresos, y tus finanzas no se vean afectadas.— Profeco (@Profeco) November 20, 2022
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- Corea del Norte prueba otro misil balístico; amenaza poderío nuclear
El país asiático busca demostrar su fuerza en términos militares al lanzar un nuevo misil balístico.
- Niegan amparo a Tomás Zerón, implicado en el caso Ayotzinapa
Tomás Zerón solicitó un amparo contra dos órdenes de aprehensión que hay en su contra por el caso Ayotzinapa, sin embargo, una juez rechazó la solicitud.
- Santuarios de mariposa Monarca que se pueden visitar durante 2022-2023
La migración de la mariposa Monarca 2022 comenzó hace poco más de una semana, por lo que muchos santuarios del país ya albergan a miles de estos hermosos ejemplares, mismos que se podrán visitar.
- ¡Bajó el gas LP! Así serán los precios del 20 al 26 de noviembre 2022
La CRE publicó la lista de precios de gas LP vigentes del 20 al 26 de noviembre 2022 en todo el país; en la CDMX costará 20.30 pesos por kilo.
Conoce la lista de # PreciosMáximosdeGasLP actualizada en nuestro portal Ingresa en: https://t.co/QGiqXyevtq— CRE México (@CRE_Mexico) November 19, 2022
Vigencia del 20 al 26 de Noviembre *Conforme al Acuerdo A/023/2022. # CREMéxico #GasLP _ pic.twitter.com/wUlKni1MdA
- FGR detiene a 6 hombres por posesión de 18 armas de fuego en Zacatecas
Elementos de la FGR detuvieron a 6 hombres por posesión de marihuana y de 18 armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en Zacatecas.
- Histórica tormenta invernal deja 3 muertos en Nueva York
Autoridades de Nueva York pidieron la declaratoria de desastre por la tormenta invernal que dejó al menos tres muertos y el cierre de carreteras.