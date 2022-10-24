Inflación y huracán “Roslyn”, últimas noticias de México hoy 24 de octubre

Sigue las últimas noticias de México y el mundo a través del portal de Azteca Noticias hoy lunes 24 de octubre, en donde destacan el reporte de inflación del INEGI y el paso del huracán "Roslyn" por Nayarit.

Últimas noticias de México y el mundo para comenzar el día

Inflación va a la baja; AMLO lo celebra

El INEGI dio a conocer su reporte en el que la inflación se ubica en 8.5% en octubre, lo que representa su tercer baja de manera consecutiva. Al respecto, el Presidente López Obrador confía en que continúe la reducción.



Dan de alta a estudiantes intoxicados en Hidalgo

Los 27 estudiantes del Colegio de Bachilleres de Mecatlán en Yahualica, Hidalgo, que resultaron intoxicados, ya fueron dados de alta, aunque aún no informan la causa.



Huracán "Roslyn" deja dos muertos en Nayarit

El huracán "Roslyn", que tocó tierra en Santiago Ixcuintla, Nayarit; dejó al menos dos muertos en los municipios de Rosamorada y Santiago Ixcuintla.



Eligen a Rishi Sunak como nuevo Primer Ministro de Reino Unido

Tras la renuncia de Liz Truss, el Partido Conservador informó que se eligió a Rishi Sunak como nuevo Primer Ministro de Reino Unido.

