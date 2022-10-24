Inflación y huracán “Roslyn”, últimas noticias de México hoy 24 de octubre
Mantente informado con las últimas noticias de México de hoy 24 de octubre; destacan la inflación y el saldo de fallecidos por el paso del huracán “Roslyn”.
Sigue las últimas noticias de México y el mundo a través del portal de Azteca Noticias hoy lunes 24 de octubre, en donde destacan el reporte de inflación del INEGI y el paso del huracán "Roslyn" por Nayarit.
Últimas noticias de México y el mundo para comenzar el día
- Inflación va a la baja; AMLO lo celebra
El INEGI dio a conocer su reporte en el que la inflación se ubica en 8.5% en octubre, lo que representa su tercer baja de manera consecutiva. Al respecto, el Presidente López Obrador confía en que continúe la reducción.
- Dan de alta a estudiantes intoxicados en Hidalgo
Los 27 estudiantes del Colegio de Bachilleres de Mecatlán en Yahualica, Hidalgo, que resultaron intoxicados, ya fueron dados de alta, aunque aún no informan la causa.
- Huracán "Roslyn" deja dos muertos en Nayarit
El huracán "Roslyn", que tocó tierra en Santiago Ixcuintla, Nayarit; dejó al menos dos muertos en los municipios de Rosamorada y Santiago Ixcuintla.
- Eligen a Rishi Sunak como nuevo Primer Ministro de Reino Unido
Tras la renuncia de Liz Truss, el Partido Conservador informó que se eligió a Rishi Sunak como nuevo Primer Ministro de Reino Unido.