Rusia acusa a Occidente por guerra, últimas noticias de México y el mundo

Fuerza Informativa Azteca te ofrece las últimas noticias para este 21 de febrero de 2023 en México y el mundo, entre las que destacan: Rusia acusa a Occidente de ser el responsable por conflicto con Ucrania.



Rusia acusa a Occidente por guerra con Ucrania

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció hoy la suspensión del cumplimiento por parte de su país del Nuevo START, último tratado de desarme nuclear aún vigente entre Rusia y Estados Unidos. “Nadie debe hacerse ilusiones de que puede violarse la paridad estratégica mundial”. Rusia acusa a Occidente de iniciar la guerra en Ucrania.

Se publica la minuta del Plan B de Reforma Electoral para su discusión

Después de que se aprobara el dictamen del llamado plan B de la Reforma Electoral el pasado lunes 20 de febrero de 2023, este martes la Gaceta del Senado publicó la minuta para su debate en el pleno.

Día 3 de liberaciones en juicio de García Luna

Este martes es el día 3 de deliberaciones del jurado en el juicio de Genaro García Luna, en la Corte de Distrito Este de Nueva York, tras el “puente” por el Día de los Presidentes en Estados Unidos, celebrado el lunes. Tan solo entre jueves y viernes sumaron 11 horas de deliberaciones.

Declaran culpable a Genaro García Luna

Después de tres días de deliberaciones, los miembros del jurado a cargo del caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad, llegaron al veredicto de declararlo culpable de cinco cargos en la corte de Estados Unidos (EU).



Embajada de EU en México busca reducir tiempos de espera en visas

La Embajada y cinco consulados de EU en México realizarán jornadas especiales de entrevistas el sábado 25 de febrero como parte de un esfuerzo por reducir los tiempos de espera para nuevos solicitantes de visas.



Sandra cuevas dice adiós a la política

Sandra Cuevas, quien actualmente es titular de la alcaldía Cuauhtémoc, anunció que se retiraría de la política, una vez que concluyera su mandato al frente de la demarcación.

Gripe aviar mata a lobos marinos en Perú

La crisis de gripe aviar sigue golpeando a países en Latinoamérica y el mundo, causando la muerte de millones de aves a nivel global, miles de ellas en Perú, país que ahora enfrenta el deceso de al menos 716 lobos marinos por este virus.