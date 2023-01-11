Reunión México-Canadá, últimas noticias de México y el mundo

Fuerza Informativa Azteca te da las últimas noticias de México y el mundo para hoy 11 de enero de 2023, entre estas destacan: Reunión bilateral México-Canadá y miles de vuelos cancelados o retrasados en Estados Unidos.



Reunión bilateral en Palacio Nacional

Este miércoles se llevará a cabo la reunión bilateral entre el gobierno de México y el de Francia en Palacio Nacional. El encuentro comenzará a las 11:15 horas como parte de la Cumbre de Líderes de América del Norte.



Al menos 3 mil 700 vuelos afectados en Estados Unidos

Poco antes de las 8:30 horas, había unos 3 mil 500 vuelos retrasados dentro, con destino o salida del país, según el cibersitio de seguimiento de vuelos FlightAware. Más de 640 fueron cancelados.



Dan a conocer video de atropellamiento de dos hermanos

En Jalisco, se mostró el video donde fue captado un atropellamiento de dos hermanos, ambos murieron en el hospital. Se observa cómo una mujer desciende del auto estacionado a un costado de la transitada avenida, en segundos se ve cómo una camioneta embiste a las dos personas.



Al menos 20 muertos tras atentado suicida en Pakistán

En la capital de Afganistán, Kabul, se registró un atentado suicida con explosivos este miércoles 11 de enero de 2023 frente al Ministerio de Relaciones Exteriores, el saldo fue de 20 muertos.



Exigen localización de tres periodistas en Guerrero

Trabajadores de diferentes medios de comunicación en Chilpancingo, Guerrero, protestaron en la Delegación de la Fiscalía General de la República y en la puerta del Palacio de Gobierno, para exigir se localicen con vida los tres periodistas reportados como desaparecidos en la zona de Tierra Caliente.



Retiran tren de la Línea 5 en Metro CDMX

Luego de que en redes sociales fueran difundidas imágenes de un convoy del Metro CDMX del cual salía humo y había fuego, el Sistema de Transporte Colectivo, informó que la situación ya fue atendida y la circulación de los trenes en la Línea 5 es continua luego de retirar un tren de la circulación en la terminal Politécnico.