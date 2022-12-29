Incendio en Corea del Sur, últimas noticias de México y el mundo

Comienza tu jueves con las últimas noticias de México y el mundo para este 29 de diciembre de 2022, entre las que destacan; incendio en túnel de Corea del Sur deja al menos 6 muertos y casos de rabia en Oaxaca.



Incendio en Corea del Sur

En una autopista en Gwacheon, al sur de la capial de Corea del Sur, Seúl, se originó un incendio en un túnel que dejó al menos seis personas muertas y más de 30 heridas, además tres personas se reportaron como graves, de acuerdo con la información de las autoridades.



Falleció menor atendido por rabia en Oaxaca

Faclleció la menor de 7 años que era atendida en Oaxaca por rabia a causa de la mordedura de un murciélago. Cuando eran atendidos niños fueron inducidos en coma, ingresaron al hospital tres semanas después de la mordedura, su situación era considerada grave.



Carambola en autopista México-Tuxpan

Al menos 12 heridos y dos muertos causó una carambola sobre la autopista México-Tuxpan; en el accidente se vieron involucrados 12 vehículos por lo que la circulación de esa vía de comunicación permaneció cerrada durante más de cinco horas.



Pelé, rey del futbol, murió a los 82 años de edad

Edson Dorantes, mejor conocido como Pelé, el rey del futbol, murió este jueves a los 82 años de edad después de una batalla de más de un año contra el cáncer de colon que padecía.

La noticia fue confirmada por su hija, Kely Nascimento, quien compartió una publicación en su cuenta de Instagram donde escribió “todo lo que somos es gracias a ti. Te amamos infinitamente. Descansa en paz”.



Pasajeros siguen varados en aeropuerto de Tijuana

Luego de cinco días en donde pasajeros pasaron varados el día de noche buena en el aeropuerto internacional de Tijuana, hay quienes todavía siguen en espera de poder llegar a sus destinos con el temor de que sus vuelos vuelvan hacer cancelados.

