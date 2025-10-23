Familiares y amigos de Francisco Pineda, mejor conocido como “Medio Metro” se reunieron en una funeraria ubicada en la Junta Auxiliar de San Baltazar Campeche en Puebla para darle el último adiós al bailarín sonidero, integrante del Grupo Super T; lo despiden con mucho dolor.

El pasado 20 de octubre 2025, el cuerpo de “Medio Metro” fue hallado en una barranca en San Sebastián de Aparicio, ubicada al norte de Puebla, con una herida en la cabeza.

“Lamentablemente yo me enteré de la noticia ya tarde yo estaba trabajando y vi muchos mensajes en mi celular. (...) La verdad si duele no, es muy doloroso tenerlo y un recuerdo no”, contó Luis Pineda, primo del bailarín sonidero.

Madre de “Medio Metro” exige que se haga justicia por su hijo; perdona a los asesinos

Claudia, madre de Francisco Pineda, admitió entre lágrimas y dolor que perdona a quienes le arrebataron la vida a su hijo; pide a las personas y fanáticos ser respetuosos con la muerte de su hijo.

“Me quitaron carne de mi carne (...) A esas gentes las perdono y quiero que se haga justicia (...) Véale su carita a mi bebé, fue bien bueno, él se ganaba a la gente con las manos”, expresó Claudia Pérez, madre de “Medio Metro”.

Durante su velorio, familiares y amigos lo recordaron con mucho cariño. Francisco “Medio Metro” se hizo popular por bailar y amenizar fiestas en el estado de Puebla.

“Le agradezco a todos sus aficionados que estuvieron con él de todo corazón y con humildad decirles gracias por haber seguido a mi hijo, que lo hayan apoyado que lo hayan admirado”, Miguel Pineda, papá de “Medio Metro”.

@user2883998761934 yo soy el original y famoso medio metro de Puebla y del barrio del alto ♬ sonido original - yo soy el original medio metro

Continúan las investigaciones por la muerte de “Medio Metro” en Puebla

La familia de “Medio Metro” admite que su partida dejó un gran vacío, además esperan respuestas sobre el avance de la investigación.

Por su parte, el enlace de comunicación de la Fiscalía General del Estado de Puebla indicó que las investigaciones por la muerte de Francisco “Medio Metro” continúan. El pasado martes 21 de octubre, la Fiscalía General del Estado Puebla, declaró que el bailarín falleció a causa de un disparo en la cabeza.