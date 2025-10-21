“Sí sufrió de un balazo": Fiscalía de Puebla sobre la muerte de “Medio Metro” en Puebla

La titular de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), Idamis Pastor Betancourt, confirmó este lunes que Francisco “Pancho” Pérez, conocido popularmente como el “Medio Metro”, murió a causa de un disparo en la cabeza.

Cabe recordar que el cuerpo del bailarín fue hallado la mañana del lunes 20 de octubre, en un barranco de la junta auxiliar de San Sebastián de Aparicio, al norte de la capital poblana.

El “Medio Metro original” fue encontrado con huellas de violencia en Puebla

Durante una declaración a medios, la fiscal detalló que el cuerpo presentaba una herida provocada por proyectil de arma de fuego en la cabeza, aunque aclaró que la necropsia aún no ha concluido y los resultados finales podrían confirmar más detalles sobre el hecho.

“Sí sufrió de un balazo en la cabeza, que recibió, entonces es lo que puedo decir al momento. Las investigaciones siguen avanzando”, señaló la funcionaria.

Si bien, aún no existe una línea de investigación clara, se informó que las autoridades abrieron una carpeta de investigación por homicidio.

La fiscal general de #Puebla, Idamis Pastor desmiente que “El Medio Metro de El Alto” haya muerto por atropellamiento, como informó en un inicio la @SSC_Pue.

Confirma que presentaba un balazo en la cabeza.@_Carbente_ https://t.co/1KVJdxRhGb pic.twitter.com/bKCMe7WmVK — Ambas Manos (@Ambas_Manos) October 21, 2025

¿Qué le paso al “Medio Metro de Puebla”?

El pasado lunes, vecinos de San Sebastián reportaron el hallazgo del cuerpo de un hombre de estatura baja cerca de un canal, luego de notar que la fauna local se acercaba al lugar para alimentarse de algo extraño.

Más tarde, las autoridades confirmaron que se trataba de Pancho Pineda, o comúnmente conocido como “Medio Metro, el original” o “El Medio Metro del Alto”, personaje muy querido dentro del ambiente sonidero poblano.

El bailarín, que padecía acondroplasia (condición conocida como enanismo), fue encontrado con ropa blanca y rastros de sangre en el rostro. De inmediato, peritos se trasladaron a la zona para iniciar con el levantamiento del cadáver.