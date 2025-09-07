Luto en Sinaloa: dan último adiós a bombero asesinado cuando estaba cenando

Las sirenas de camiones de bomberos de Culiacán, Sinaloa, se transformaron en llanto. Compañeros, familiares, médicos, la sociedad civil salió a calles a despedir a Julio César Murillo López, el bombero voluntario asesinado el pasado jueves por un grupo armado cuando comía en un restaurante de mariscos.

El cortejo fúnebre recorrió las calles de la capital sinaloense hasta llegar al segundo hogar de Julio César, la Central de Bomberos, donde el comandante Efraín Araujo Azueta dio el pésame a los familiares y pidió a sus compañeros no bajar la guardia para prestar servicio a la gente.

Luego de esta trágica situación, se dio a conocer que los bomberos usarán chalecos antibalas al acudir a atender emergencias durante turnos nocturnos, de acuerdo con un comunicado publicado por GERUM Culiacán A.C., que compartió en su cuenta de Facebook.

Esta medida, indicó, se realizará “independientemente de si se trata de situaciones relacionadas con hechos violentos o no”. La decisión fue tomada tras los efectos colaterales de la violencia en el estado, la cual alcanzó al personal de los servicios de emergencia que cumplen con su labor.

“Sabemos que la presencia de chalecos balísticos en situaciones como accidentes de tránsito, enfermedades repentinas o caídas puede generar confusión o preocupación en la población.

“Por ello, aclaramos que los chalecos utilizados por nuestro personal son de color rojo, cuentan con distintivos visibles de la función del portador (como bombero o paramédico), y forman parte de nuestro equipo oficial de seguridad”, manifestó.

El bombero Julio César tenía 42 años. Fue asesinado cuando estaba cenando en el restaurante “Majar del Mar”, al sur de Culiacán.

“Nos unimos al dolor por el lamentable fallecimiento de nuestro compañero y amigo Bombero Julio César Murillo López. Quien demostró durante su servicio, entrega, profesionalismo y dedicación a esta institución, los cuales seguirán presente con nosotros en Bomberos Culiacán, siempre lo recordaremos”, expresó Bomberos Culiacán.