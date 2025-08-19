Es el infierno en la Tierra, así es como describen una cárcel en Estados Unidos donde cinco de los narcotraficantes mexicanos más buscados están confinados. Detrás de estas rejas esperan sus juicios y sentencias.

La prisión más grande de ese país es el Centro Metropolitano de Detención en Brooklyn, conocido como MDC, donde las malas condiciones de sus instalaciones, el maltrato a los reos y hasta asesinatos de internos han ocupado primeras planas en los periódicos estadunidenses en los últimos años.

Narcotraficantes mexicanos enviados a la misma cárcel en EU

En este edificio de nueve niveles donde está el prisionero 27102511. Es Ismael Zambada García, “El Mayo” Zambada. Ahora alejado del poder que ostentó durante décadas como líder del Cártel de Sinaloa, y acaba de llegar a un acuerdo con fiscales estadounidenses para declararse culpable.

Aquí los socios que se volvieron enemigos ocupan celdas similares, aquí está Rafael Caro Quintero, “El Narco de Narcos”, quien en 2017 se separó de “El Mayo” y formó el Cártel de Caborca.

Los presos de alto perfil ocupan un lugar en la unidad de vivienda especial, una celda de máximo 2 metros cuadrados, donde sus inquilinos son sometidos al aislamiento.

A esta cárcel de Brooklyn llegó apenas el 13 de agosto pasado Servando Gómez Martínez “La Tuta”, el fundador de La Familia Michoacana; es el reo 1585-512.

Capos mexicanos y el camino a su sentencia en Estados Unidos

Impensable que estuvieran en un mismo espacio, pero desde febrero de este año otra de las celdas la ocupa Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”, hermano de Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”. Omar Treviño Morales, el temido “Z-42”, de Los Zetas, hoy es otro de los huéspedes.

Todos permanecerán aquí hasta que concluyan sus procesos. Así ocurrió con otros presos mexicanos que estuvieron antes en esta cárcel de Brooklyn, como el ex jefe policiaco Genaro García Luna o Joaquín “El Chapo” Guzmán. “El Mayo”, Caro Quintero, “La Tuta”, “El Viceroy” y “El Z-42" seguirán en el infierno hasta que reciban sentencia.