INSÓLITO: Perro se apoderó de una camioneta, la arrancó y estrelló contra casa en Córdoba, Argentina

Un perro se apoderó de una camioneta que terminó estrellándose contra la fachada de una casa en Argentina. El dueño tanto del vehículo como de la mascota señaló que: “No hay forma de explicarle esto al seguro”.

Este insólito hecho que quedó captado en video, llamó la atención de los vecinos de Córdoba cuando Gustavo sacó la camioneta e instantes después el perro, mascota de su hijo, se apoderó de la unidad y la chocó.

El dueño se había bajado de la unidad para cerrar el portón de su casa y en ese pequeño lapso de tiempo este “lomito” se subió y aceleró. A pesar de los daños materiales, el dueño se rió de lo ocurrido con la mascota de su hijo y su camioneta, y hasta bromeó: “No hay forma de explicarle esto al seguro”.

En Argentina un perro se subió a un carro, pisó el acelerador y se bajó antes de que se estrellara contra una casa. pic.twitter.com/kaTwWtAtxh — Germán Ricaurte (@german_ricaurte) August 26, 2023

Apolo, un perro que se subió a una camioneta, la arrancó y terminó estrellada en Argentina

Cuando Gustavo se dio cuenta de que la camioneta comenzó a moverse, él intentó alcanzarla, pero fue demasiado tarde. En cuestión de segundos el vehículo se estrelló contra la pared de una casa.

El protagonista de este insólito video es Apolo, la mascota del hijo de Gustavo que al ver la camioneta parada en la calle aprovechó y se subió, como está acostumbrado, en el piso del lugar del acompañante. Sin embargo, cuando Gustavo fue a abrirle la puerta para que se baje, el lomito se escabulló y salió por la puerta del conductor, pisando sin querer la palanca de velocidades y acelerando.

Al un medio argentino, Gustavo le dijo que: “La camioneta es automática. Estaba en neutral con el freno de mano y él hizo que acelere. Salió la camioneta disparada y se estrelló contra la pared de la casa de una vecina”. A pesar del daño material ocasionado en la casa y la camioneta, el hombre y su mujer se rieron de la situación y hasta bromeaban: “No hay forma de explicarle esto al seguro”.

Aseguran que lo más increíble fue explicar que un perro se apoderó de una camioneta: “Lo llamé y le digo “tu perro chocó la camioneta”, me dice “¿cómo que el perro chocó la camioneta?”, le mostré el video y pudo verlo”. Lejos de las risas y lo insólito de la situación, Gustavo y su mujer agradecieron que el hecho terminó con solo un simple choque y que no pasó a mayores: “Es una cosa de locos, gracias a Dios no pasó nada”.