UNAM tiene la quinta colección de arácnidos más importante del mundo

Desde que se reveló el secreto que dio origen al sorprendente Hombre Araña, muchos niños empezaron a dejarse picar por estos arácnidos con la ilusión de adquirir superpoderes.

Esta tendencia lo único que provocó fue que decenas de niños terminaran en salas de hospitales para ser atendidos. Muchas arañas son venenosas, pero le sorprenderá saber que muchas otras son inofensivas.

Hace un par de años entrevisté a Diego Barrales, quien creó una cuenta de Twitter bajo el nombre de “Soy Aracnólogo, pregúntame lo que quieras”, que está a punto de alcanzar los 150 mil seguidores y que recibe todos los días diversas fotografías de arañas, alacranes y bichos, para que él responda si son o no peligrosos.

Acompañado del equipo élite de Fuerza Informativa Azteca (FIA), integrado por Ricardo Ruiz, Esteban Sánchez y Vianney Rodríguez, ingresé a la guarida de quien yo llamo el verdadero Hombre Araña , encargado de la colección de más de 13 mil arácnidos encapsulados en frascos de vidrio con formol.

Aún cuando todas las especies están muertas no dejan de asombrar por su espeluznante aspecto. Las hay de todos tamaños y colores. Unas más venenosas que otras, pero todas son sujetas de estudio para descubrir sus características y así valorar su contribución a la ciencia o a la medicina.

Solo de verlos, los anaqueles llenos de arácnidos me pusieron nervioso. Era como estar en un cementerio con los féretros transparentes por donde se puede ver el detalle de sus siniestras patas peludas. De no ser porque estaba seguro que estaban sin vida, no hubiera dejado que Diego pusiera sobre la palma de mi mano a una de sus arañas. Fue de terror.



ver fotos arácnidos

arácnidos

arácnidos

arácnidos



















Diego Barrales es un estudioso de los arácnidos, le gustan, los conoce bien y con solo verlos puede detectar de qué familia son y si son peligrosos o solo causan una sensación de espanto. Explica que no se trata de una picadura, sino de una mordedura, “sí, las arañas muerden, y si te llega a morder no debes chupar el veneno, porque eso sí, podría generarte una infección”, advierte el aracnólogo.

Esta colección de arañas que resguarda la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la Facultad de Biología, es una de las cinco más importantes del mundo, de ahí que su guardián pida a la gente que no aplaste a estos animales, sino que los atrape y los lleve a la Máxima Casa de Estudios para que puedan analizar su origen y forme parte de esta impresionante colección. Hay escorpiones del tamaño de un celular que están perfectamente conservados desde mediados del siglo pasado.

Confieso que cuando sostuve la araña en mi mano sentí ansiedad y un poco de pánico. Estar rodeado de estos personajes con aguijones afilados no deja de causar admiración y suspenso.