“Olvídese de mi difunto, aquí lo que importa es que estas personas con antecedentes estaban a cargo de la seguridad”. Con esta demoledora sentencia, Pedro Mondragón, padre de Rodrigo Mondragón, el aficionado de 32 años estrangulado en el estacionamiento del Estadio Olímpico Universitario, denunció en Hechos AM que la UNAM contrató a personal de seguridad privada con un historial criminal.

Rodrigo Mondragón fue asesinado el pasado sábado 25 de octubre, tras el partido entre Cruz Azul y Rayados. Hoy, su padre no solo busca justicia por el homicidio, sino que expone un presunto encubrimiento por parte de la universidad y una grave negligencia en sus protocolos de contratación.

“Se lo llevaron y lo dejaron en un estacionamiento lejos de todo... Dos de los cuatro detenidos hasta el momento tienen antecedentes penales, y la UNAM los contrató", declaró Pedro Mondragón.

El posible encubrimiento detrás del asesinato de Rodrigo Mondragón

La familia Mondragón acusa a las autoridades universitarias de mentir y obstruir la búsqueda de Rodrigo durante horas. El padre relató que, aunque Rodrigo murió aproximadamente a la 1 de la mañana, la familia fue notificada por testigos y comenzó la búsqueda de inmediato, pero fueron “bateados”, tanto por la fiscalía como por el jurídico de la universidad.

Pedro Mondragón fue al lugar de los hechos y la seguridad le negó el paso. “Les dije: ‘Ando buscando una persona’. Y ellos sabían lo que tenían adentro y dijeron: ‘No, no puedes pasar’”.

Acusa a la seguridad de la UNAM de planear el encubrimiento: “Estaban distorsionando las cosas (...) desde que dieron el protocolo de que había saldo blanco, ellos ya sabían [del homicidio]. La universidad lo ocultó".

No fue sino hasta las 5 de la mañana que un oficial superior les dijo la verdad: “El oficial Herrera nos dice descaradamente que estaba muerto... y nosotros estábamos desde las 2 de la mañana”.

La mentira del “desvanecimiento” vs. la brutalidad en el caso de Rodrigo Mondragón

La UNAM emitió un comunicado inicial asegurando que Rodrigo estaba en “aparente estado de ebriedad”, fue sometido y “durante el trayecto sufrió un desvanecimiento”.

Esta versión fue destrozada por la necropsia oficial, que confirmó la causa de muerte: estrangulamiento. Además, contradice los testimonios de testigos que describieron una golpiza brutal por parte de seis guardias, refiriéndose a “putazos”, “rodillazos en la cara” y cómo lo llevaron en una camioneta para esconderlo.

“Dicen que insultó a la vigilancia, pero fueron ellos los agresivos”, afirmó el padre de Rodrigo, "él se bajó a defender [a otros]. Y aunque estuviera alcohólico, ¿entonces en México a la persona que esté alcohólica hay que asesinarla? Nada lo justifica”.

Pedro Mondragón, papá de Rodrigo, pide justicia y claridad en la investigación de su muerte.



Aficionados del Cruz Azul y amigos también lamentan la pérdida. 💔



La #entrevista en #HechosAM pic.twitter.com/wk9BzAs7UA — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 28, 2025

"¿Cómo contratas a esa gente de choque?": Pedro Mondragón

El señor Mondragón exige ahora una investigación federal sobre cómo la UNAM contrata a sus grupos de seguridad, refiriéndose a ellos como “gente de choque” y no como vigilantes.

"¿Cómo contratas a esa gente de choque? ¿Qué prueba les haces a tu vigilancia? (...) El gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México tienen que hacer esas pruebas”. La familia exige que la universidad “dé la cara” y explique cómo dos personas con antecedentes penales terminaron custodiando un evento familiar y asesinando a un aficionado.

