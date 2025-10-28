La UNAM entrega videos clave a la Fiscalía por la muerte del aficionado Rodrigo Mondragón

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) entregó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) todos los videos relacionados con la muerte de Rodrigo Mondragón, el joven que perdió la vida la noche del sábado 25 de octubre tras el partido entre Cruz Azul y Monterrey en el Estadio Olímpico Universitario.

De acuerdo con la máxima casa de estudios, desde el momento en que se tuvo conocimiento del hecho, se brindó apoyo total a las autoridades y se entregó toda la información videográfica solicitada para facilitar las investigaciones.

Además, la institución universitaria informó que ya estableció contacto con la familia del joven, a quienes ofreció condolencias y apoyo durante este difícil momento.

Lo que se sabe sobre la muerte del aficionado de Cruz Azul

Rodrigo Mondragón asistió al encuentro entre Cruz Azul y Rayados de Monterrey, pero al término del partido fue detenido por elementos de seguridad dentro del estacionamiento del estadio.

De acuerdo con testigos, el joven fue golpeado y levantado por personal de seguridad, aparentemente de forma ilegal. Horas más tarde se confirmó su fallecimiento, lo que desató indignación entre aficionados y familiares.

Según el reporte de Protección Civil de la UNAM, el joven habría sido sometido por su comportamiento agresivo hacia los elementos de seguridad. Durante el traslado para ser entregado a las autoridades, Rodrigo se desvaneció, por lo que se pidió apoyo de paramédicos, aunque lamentablemente murió poco después.

La Fiscalía capitalina ya investiga el caso y cuatro personas se encuentran bajo investigación para determinar si hubo abuso de autoridad o negligencia en el procedimiento.

Exigen justicia y transparencia tras muerte de Rodrigo Mondragón

En redes sociales, amigos y familiares de Rodrigo exigieron transparencia en la investigación y acceso a las grabaciones de seguridad, las cuales —según confirmación de la UNAM— ya están en poder de la Fiscalía.

El Club Cruz Azul también se pronunció al respecto, lamentando los hechos y solicitando el esclarecimiento inmediato del caso. Aclaró que, aunque el suceso ocurrió fuera del estadio y no dentro de sus áreas de responsabilidad, revisará sus protocolos de seguridad para evitar que algo similar vuelva a ocurrir.

La comunidad universitaria y los aficionados piden que se llegue al fondo del caso para que la muerte de Rodrigo Mondragón no quede impune.