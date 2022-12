La UNAM diseña “FRIDA” para obtener imágenes espaciales más nítidas

El Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (IA-UNAM) diseñó “FRIDA” un instrumento con el que se podrá observar fenómenos más lejanos, con mayor precisión e imágenes espaciales más nítidas.

La creación de “FRIDA” otorga una mayor captación de luz, poder observar objetos mucho más lejanos para hacer desarrollos sobre la evolución de las galaxias, sobre el comportamiento de los hoyos negros y formaciones estelares.

Los ingenieros de la UNAM detallan que “FRIDA” también servirá para ayudar a los astrónomos a estudiar mediante espectros la composición química y las propiedades físicas de los cuerpos celestes.

El nombre del instrumento astronómico ”FRIDA” es la abreviación para inFRared Imager and Dissector for the Adaptive optics system, que en español significa Generador de Imágenes y Disector de Infrarrojos para Óptica Adaptativa.

¿Cómo es el funcionamiento de FRIDA?

“FRIDA” tiene un sistema de corte de imágenes mediante espejos, varias cámaras para la obtención de escalas espaciales específicas, una gran cantidad de filtros y 3 rejillas de difracción optimizadas para bandas definidas y resoluciones espectrales, de acuerdo con los ingenieros de la UNAM.

Los miembros del Instituto de Astronomía de la UNAM le colocaron a “FRIDA” un detector de infrarrojos diseñado para trabajar en un formato de 2 mil 48 píxeles.

Por lo que “FRIDA” es capaz de segmentar las imágenes en treinta sesiones conservando tanto la información espacial como la espectral, la combinación de alta resolución espectral y alta resolución espacial la convierte en un instrumento único en su clase.

Los elementos que conforman a “FRIDA” provienen de una manufactura cien por ciento mexicana, es tecnología muy nueva. La demanda de precisión en los movimientos y en criogenia es algo que tampoco se había desarrollado en el país, detalló la ingeniera de la UNAM, Beatriz Sánchez.

¿Dónde será instalada “FRIDA”?

El instrumento “FRIDA” de la UNAM se instalará en 2023 en el Gran Telescopio Canarias de España, se espera que pueda obtener imágenes espaciales más nítidas, como el telescopio James Webb de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).