UNAM ajusta su estrategia: presenta al nuevo secretario de Seguridad Universitaria

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizó un relevo clave en su estructura de seguridad. A partir de mañana, Manuel Palma Rangel asumirá la titularidad de la Secretaría de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria (SPAMSU), un área estratégica encargada de atender la movilidad, convivencia y protección de la comunidad en los distintos planteles.

El rector Leonardo Lomelí Vanegas anunció el nombramiento durante una reunión con funcionarios y directores universitarios, donde subrayó la importancia de fortalecer la seguridad desde un enfoque preventivo y con la participación activa de estudiantes, académicos y personal administrativo.

Un llamado a revisar estrategias y reforzar la prevención en la UNAM

Como parte de sus primeras tareas, Palma Rangel deberá convocar a comisiones y comunidades universitarias para realizar una evaluación diagnóstica que permita identificar áreas de mejora, actualizar protocolos y consolidar entornos seguros y de convivencia pacífica.

Lomelí Vanegas destacó que el diálogo y la escucha serán las bases para avanzar en una cultura de corresponsabilidad. Señaló que la seguridad universitaria debe construirse con la participación de quienes habitan los espacios universitarios día a día, reforzando acciones que promuevan la solidaridad, la cultura de paz y el respeto.

El rector también reconoció la labor realizada por Raúl Arcenio Aguilar Tamayo, quien estuvo al frente de la SPAMSU en años recientes. Agradeció su cercanía con las comunidades y adelantó que continuará colaborando en otras tareas dentro de la institución.

Sin embargo, el cambio se da en medio de una crisis de seguridad, donde alumnos denuncian acoso escolar, violencia, como el caso de Lex Ashton que asesinó a uno de sus compañeros en el CCH Sur. Así como una serie de paros y cierres de planteles.

Manuel Palma Rangel presume un perfil académico con experiencia en gestión pública

De acuerdo con la UNAM Palma Rangel no es ajeno a la vida universitaria. Es doctor en Economía Política, profesor de la Facultad de Economía desde hace 25 años y ex Consejero Técnico. Su trayectoria incluye estancias académicas en instituciones internacionales y la publicación de ensayos en revistas especializadas como la Revista Mexicana de Sociología y la Revista de Análisis Económico.

Además, cuenta con una amplia experiencia en cargos públicos dentro de gabinetes de seguridad y justicia, tanto a nivel estatal como federal. Su trabajo se ha distinguido por priorizar el enfoque propersona en la generación de políticas, así como por impulsar estrategias orientadas a la profesionalización de cuerpos de seguridad.

Compromiso con una Universidad más segura

Durante su presentación, Palma Rangel aseguró que trabajará para fortalecer las acciones que garanticen que la UNAM siga siendo un espacio seguro y propicio para el desarrollo académico y personal. Subrayó que su gestión se centrará en la prevención, la comunicación permanente y la coordinación con todas las entidades universitarias.

Con este relevo, la UNAM busca consolidar una agenda de seguridad más cercana a las necesidades reales de su comunidad, basada en la participación y la construcción de confianza.