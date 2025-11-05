Estudiantes de la UNAM encaran al ministro Hugo Aguilar por “acordeones” y falta de independencia judicial

Durante una visita a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, fue cuestionado por estudiantes que criticaron su discurso sobre la transformación del sistema judicial y la supuesta cercanía de la justicia con la ciudadanía.

El ministro aseguró que la justicia mexicana “ha cambiado y ahora es más cercana al pueblo”, lo que provocó reacciones inmediatas entre los asistentes.

Reprochan al ministro Hugo Aguilar los nombramientos con “acordeones”

En medio del evento, un alumno tomó la palabra para reprochar la falta de competencia entre algunos jueces y magistrados, señalando que muchos de ellos han sido electos “con los llamados acordeones”, en referencia a procesos internos cuestionados dentro del Poder Judicial.

“No estamos conformes con los cambios constitucionales”: El estudiante, respaldado por aplausos de sus compañeros, pidió al ministro escuchar las voces críticas dentro de la universidad.

“Bienvenido a la facultad, pero también escuche nuestras voces, porque nosotros no estamos conformes ni lo hemos estado con todos los cambios constitucionales que se han llevado en el país. Esa no es la voluntad popular”, expresó.

Estudiantes de la UNAM piden garantizar autonomía real en la justicia mexicana

Los jóvenes reclamaron que la independencia judicial se ha visto afectada, acusando que las recientes designaciones en tribunales y juzgados carecen de transparencia y meritocracia.

“No podemos aceptar como Facultad de Derecho que se nos diga que no se trastocó la independencia judicial cuando todos vimos la súper mayoría que se le regaló al partido en el poder”, insistió el estudiante.

UNAM: jóvenes demandan coherencia del Poder Judicial con su papel constitucional

Las intervenciones reflejaron un malestar creciente entre la comunidad estudiantil, que reclama coherencia entre el discurso institucional y la práctica judicial.

“Por más autoridad que tenga una persona y por más alto que sea su cargo público, siempre tenemos que ser críticos”, concluyó el alumno, ante la aprobación del auditorio.

