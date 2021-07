Universidades del gobierno capitalino regresan a clases el 6 de septiembre

Ciudad de México. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que el próximo 6 de septiembre las dos universidades que dependen del gobierno de la Ciudad de México regresaran a clases de manera presencial bajo medidas sanitarias para prevenir contagios de Covid-19.

Los planteles que retomarán sus actividades son la Universidad de la Salud y el Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos, ambos con una matrícula de cerca de 27 mil alumnos.

Para retomar las actividades educativas no descartan aplicar pruebas aleatorias para prevenir contagios entre estudiantes y maestros.

“Al 6 de septiembre seria la entrada a la Rosario Castellanos, más que escuela es una universidad, y obviamente se van a tomar todas las medidas sanitarias y recuerden que en la Rosario Castellanos tenemos las tres modalidades totalmente a distancia, semipresencial y distancia y presencial. Esperamos que todo agosto podamos avanzar todavía más en el plan de vacunación”, enfatizó Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum destaca inversión educativa

Durante su visita al Instituto Rosario Castellanos, Unidad Académica, Justo Sierra, destacó la inversión realizada por el gobierno capitalino para mejorar la infraestructura educativa y ampliar su cobertura para atender a los jóvenes rechazados de universidades públicas bajo el engaño de que no pasaron el examen.

“Buscamos con ello que muchos de ustedes que probablemente hicieron su examen en alguna universidad pública y que no pudieron entrar, no porque no pasaron el examen, porque es falso eso, sino porque los espacios estaban reducidos a un número porque no se había invertido en los últimos años en educación pública”, remató la Jefa de Gobierno de la CDMX.